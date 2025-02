Jetzt entschuldigt sich Blake Lively bei der Drehbuchautorin

Wie die DailyMail berichtet, hat sich Blake Lively (37) bei der Drehbuchautorin Christy Hall für Aussagen, die sie während einer Premiere gemacht hatte, entschuldigt. Die Schauspielerin hatte behauptet, dass ihr Ehemann, Ryan Reynolds (48), eine Schlüsselszene des Films "It Ends With Us" geschrieben habe – eine Aussage, die die Drehbuchautorin überraschte, da sie von Ryans Beteiligung nichts gewusst hatte. In einer E-Mail an Christy erklärte Blake: "Ich habe gehört, dass du mit einer Frage zu etwas, das ich auf dem roten Teppich gesagt habe, überfallen wurdest. Ich fühle mich schrecklich." Christy habe die Entschuldigung nach Angaben von Blakes Anwälten wohlwollend angenommen und erklärt, dass sie diese Kommentare nicht persönlich genommen habe.

Der Vorfall ist Teil eines komplexeren Konflikts am Set des Films, bei dem Blake dem Regisseur Justin Baldoni (41) vorwirft, sich während der Dreharbeiten unprofessionell verhalten und dabei Grenzen überschritten zu haben. So soll er unter anderem versucht haben, eine intime Szene mit expliziten Details im Film zu halten, obwohl Blake diesen Wunsch abgelehnt hatte. Justins Anwälte bestreiten die Anschuldigungen vehement und betonen, dass es weder Beweise noch Beschwerden aus dem Team gebe. Gleichzeitig hat Justin seinerseits Klage gegen Blake wegen Verleumdung eingereicht, was den Rechtsstreit zwischen den beiden weiter anheizt.

Abseits der Diskussionen um den Film führt Blake an der Seite von Ryan Reynolds ein scheinbar harmonisches Familienleben. Die beiden, die seit 2012 verheiratet sind, teilen eine enge Partnerschaft, von der sie immer wieder in Interviews erzählen. Blake lobt ihren Ehemann oft dafür, dass er sie in Karriere- sowie Familienangelegenheiten unterstütze. Das Paar zieht gemeinsam vier Kinder groß, und auch Ryan betont regelmäßig, dass Blakes Erfolge und ihr Management von Beruf und Familie ihn tief beeindrucken.

Frazer Harrison / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, März 2016

