Timur Ülker klärt "heiße Geschichte" mit Bill Kaulitz auf

Timur Ülker (35) klärt auf: Was lief denn nun zwischen ihm und Bill Kaulitz (35)? Zu einer heißen Bettgeschichte kam es zwischen ihnen nicht, das erwähnte der Schauspieler bereits. Doch wie er nun im Dschungelcamp erklärt, bekam der Tokio Hotel-Star nichtsdestotrotz Timurs bestes Stück zu Gesicht. "Es ist nicht das, was die Leute hereininterpretiert haben. [...] Eigentlich total bescheuert. Der Bill Kaulitz, ich habe den auf einer Party kennengelernt, der war superoffen. [...] Dann kamen wir auf das Thema 'Adam sucht Eva'", erklärt der GZSZ-Darsteller, wo er zu Beginn seiner TV-Karriere teilgenommen hatte – und sich nackt im Fernsehen präsentierte.

Das Gespräch der beiden habe sich aber weniger um die Show als um Timurs Penis gedreht – genauer gesagt um dessen Größe. "Auf den Fotos sieht der halt klein aus. Und das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Im normalen Zustand ist der nicht so klein", rechtfertigt sich der Dschungelcamper. Timur hat kurzen Prozess gemacht: "Auf lustig" habe er Bill ein Nacktfoto geschickt – und auf diesem durfte der Sänger dann die wahre Größe seines Geschlechtsteils zu sehen bekommen. Was Bill zu dem tollen Nacktfoto seines Party-Kumpels gesagt hat, behält Timur allerdings für sich.

Angefangen haben die Spekulationen um Timur und Bill vor einigen Wochen, als der Musiker in seinem Podcast "Kaulitz Hills" eine "heiße Geschichte" zwischen ihnen anteasterte. Mehr verriet er seinem Bruder Tom Kaulitz (35) und den Fans in der Folge allerdings nicht. Auch Timur hielt sich bis heute zurück. Nach Gerüchten um eine Bettgeschichte oder ähnliches stellte er zuletzt nur klar: "Ich hatte keinen Sex mit Bill Kaulitz." Mit Timurs Beichte am Dschungelcamp-Tümpel wissen die Fans aber nun Bescheid.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im März 2024

RTL / Sebastian Geyer Timur Ülker als Nihat

