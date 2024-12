Lisa Müller löscht wieder alle Fotos aus den sozialen Medien

Seit Monaten herrscht wildes Treiben auf Lisa Müllers (35) Instagram-Profil. Immer wieder löscht die Frau von Thomas Müller (35) Beiträge von ihrer Seite. Nun entfernt sie wieder alle Bilder und Videos von ihrem Profil und löscht sogar ihr Profilbild. Stattdessen blitzt nun ein dunkles Foto neben ihrem Namen. Auf Bild-Anfrage äußern sich weder Lisa noch Thomas zu den neuesten Entwicklungen auf ihrem Profil.

Schon im Mai kursierten erste Krisengerüchte bei Lisa und Thomas. Damals löschte sie alle gemeinsamen Pärchenfotos mit ihrem Mann in den sozialen Medien und entfolgte ihm sogar. Zwar wurde die vermeintliche Krise immer wieder von dem Paar dementiert, doch im Oktober entfernte Thomas schließlich auch seine Frau von seinen Abonnenten.

Auch wenn Lisa öffentliche Auftritte mit Thomas in den vergangenen Monaten meidet, soll bei den beiden alles in bester Ordnung sein. Bild will nämlich wissen, dass sie immer noch gemeinsam auf dem Gestüt "Gut Wettlkam" bei Otterfing leben. Das besitzen sie zusammen und vergrößerten ihre Familie erst kürzlich um Hündin Luna.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram/lisa.mueller.official Fußballer Thomas Müller mit seiner Frau Lisa Müller

Anzeige Anzeige

Anzeige