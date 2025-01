Alle Infos zu Influencerin Antonia Elena und Nicos Trennung

Lange hat die Beziehung von Antonia Elena und ihrem Partner Nico nicht gehalten – nach nur drei Monaten gehen die beiden wieder getrennte Wege. Dabei fing es doch so harmonisch an: Das erste Date war ein gemütlicher Spaziergang. Gegenüber RTL erzählte sie im Oktober noch: "Wir haben uns ausgetauscht, viel gelacht und hatten eine wirklich schöne Zeit. Und schon in diesem Moment habe ich gemerkt, dass sich mehr entwickeln könnte." Das Liebes-Aus gab sie im Netz bekannt – die genauen Gründe behält sie jedoch vorerst für sich. Trotzdem hat Promiflash für euch alle Infos zu dieser recht kurzweiligen Beziehung im Video zusammengestellt.

