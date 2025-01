Alles nur Show? Rafi Rachek verteidigt Sam im Dschungelcamp

Sam Dylan (33) musste im Dschungelcamp bereits einiges über sich ergehen lassen. Der Realitystar wurde bisher in jede einzelne Dschungelprüfung gewählt – und versagte meistens kläglich. Seine Panik ließ ihn die Challenge bisher jedes Mal abbrechen. Die Zuschauer sind sich dabei unsicher, wie viel von seiner Angst echt und was vielleicht nur Show ist. In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" meldet sich jetzt Sams Partner Rafi Rachek (35) zu Wort. Er ist überzeugt, dass die Angst seines Liebsten echt ist: "Ich kenne ihn am besten, ich weiß, dass er sehr große Panik vor allem hat, was da im Dschungel ist. Ich wünsche mir für die nächsten Tage, dass er diesen Schalter umlegt. [...] Sam hat Angst und Panik, das ist nicht gespielt."

Gleichzeitig glaubt Rafi auch, dass Sam den anderen Campern nach wie vor zeigen möchte, was er kann. "Er möchte der Gruppe beweisen, dass er es kann, der Druck und seine eigene Enttäuschung sind groß", erklärt der gelernte Rettungssanitäter. Die nächste Chance bekommt der 33-Jährige schon heute – denn in der vergangenen Folge entschied sich, dass er auch zur Prüfung "Der große Preis von Murwillumbah" antreten muss. Diesmal hat er allerdings Unterstützung von Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48). Bei einem ist Rafi sich allerdings sicher: Alle Recherche konnte Sam nicht auf das vorbereiten, was im Dschungel lauert. "Sam hat das Ganze auf jeden Fall sehr stark unterschätzt", meint Rafi.

Bisher konnte Sam sich in den Prüfungen nicht wirklich mit Ruhm bekleckern. So auch an Tag vier: Zusammen mit Alessia sollte er um die heiß begehrten Sterne kämpfen. Während der Sommerhaus der Stars-Gewinner in einem Auto mit diversen Krabbeltieren eingesperrt war, sollte er die Sterne von einer Plattform abschrauben – Alessia sollte die dafür notwendigen Werkzeuge aus Eimern voller Schleim suchen. Das Ganze gipfelte in einer Schrei-Orgie, denn beide schienen in ihrer Panik gefangen. Kurz bevor die zwölf Minuten Zeit vorbei waren, zog Sam die Reißleine und brach ab. Das stimmte nicht nur die Mitcamper fassungslos, sondern auch die Fans. "Warum bitte gehen zwei solche Flitzpiepen ins Dschungelcamp?", fragte nicht nur ein User bei X.

RTL Sam Dylan in der Dschungelcamp-Prüfung "Eruptions-Störung"

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

