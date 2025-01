Danni Büchners neuer Post spaltet die Meinungen der Fans

Danni Büchner (46) präsentiert sich nur zu gerne im Netz. Mit ihren Schnappschüssen polarisiert sie regelmäßig – so auch jetzt. Auf Instagram postet die Reality-TV-Bekanntheit eine neue Fotoreihe, die sie hinter den Kulissen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zeigt. Auf einer der Aufnahmen sitzt die fünffache Mama in einem figurbetonten Einteiler auf einem Stuhl und schaut dabei in die Ferne – ihre Haare fallen wellig auf ihre Schultern. Den aufreizenden Look rundet sie mit einem dunklen Augen-Make-up ab.

Mit ihrem Post spaltet die 46-Jährige die Meinungen ihrer Fans. "Ich finde, du siehst fantastisch aus", "Du siehst so bombastisch aus – Wahnsinn" oder "Was für eine krasse, positive und tolle Verwandlung! Und das mit fünf Kindern! Meinen allergrößten Respekt", lauten nur drei der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte. Während manche User Dannis Look in den höchsten Tönen loben, kaufen ihr manch andere Follower das makellose Aussehen allerdings nicht ab. "Mehr Bearbeitung eines Fotos geht auch nicht, was?" oder "Facetune sei dank", lauten zwei mutmaßende Kommentare.

Trotz zahlreicher Verehrer geht Danni aktuell alleine durchs Leben – und das soll auch erst mal so bleiben, wie sie kürzlich in einer Fragerunde im Netz verriet. "Ich bin aktuell Single und das ist gut so! Beim Thema [Dating] renne ich momentan schreiend weg...", stellte sie klar. Dennoch plauderte sie kürzlich aus, worauf sie bei der Partnerwahl großen Wert lege – auf "Verständnis", "Humor" und "Geduld". Dass jeder auch mal Zeit mit sich verbringe, sei ihr ebenfalls sehr wichtig: "Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn jeder seinen eigenen Freiraum hat."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Januar 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2024

