Wünschen sich Fabian Hambüchen und seine Ehefrau Nachwuchs?

Fabian Hambüchen (37) und seine Ehefrau Viktoria Feldbusch werden aktuell immer wieder darauf angesprochen, ob sie sich Nachwuchs wünschen. Im Interview mit RTL gab Viktoria nun ehrlich zu, dass die beiden sich darüber noch nicht im Klaren sind. "Es war halt sonst nie wirklich ein Thema, weil wir beide wirklich nicht sicher waren, ob wir das überhaupt möchten", erklärte sie offen. Nun, da die Sporttrainerin bald 34 wird, taucht der Gedanke jedoch immer wieder auf: "Och, so ein kleiner Fabi …" schmunzelte sie mit Blick auf ihren Mann.

Ganz konkret ist die Familienplanung bei Fabian und seiner Frau also bislang noch nicht. Die beiden nehmen das Thema gelassen – nichts sei "in trockenen Tüchern" und Stress wollen sie sich keinen machen, wie Viktoria klarstellte. Viele Paare kennen die neugierigen Nachfragen aus dem Umfeld, sobald berufliche und persönliche Ziele wie Hochzeit und Hausbau abgehakt sind, doch das Paar geht den nächsten potenziellen Schritt betont entspannt an. Im Mittelpunkt steht für die beiden vor allem, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, mit der sich beide wohlfühlen.

Währenddessen läuft es für Fabian bei Let’s Dance richtig rund: Erst kürzlich tanzte er sich mit seiner Partnerin Anastasia Maruster mit einem Quickstep zu den ersten 30 Punkten der aktuellen Staffel. Damit bewies der ehemalige Turner einmal mehr, dass er auch außerhalb des Hochleistungssports überzeugen kann. In seiner Karriere hat sich Fabian immer auf Ehrgeiz und Ausdauer verlassen – privat lassen er und Viktoria es aber aktuell bewusst ruhiger angehen und genießen das Eheleben in vollen Zügen. Es bleibt also spannend, ob irgendwann tatsächlich ein kleiner "Mini-Fabi" das Familienglück komplettiert.

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch, Dezember 2022

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2025

