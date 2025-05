Das plant Serkan Yavuz für Tochter Novas Geburtstagsfeier

Serkan Yavuz (32) hat in seiner Instagram-Story mitgeteilt, dass er den dritten Geburtstag seiner Tochter Nova trotz der Trennung von Noch-Ehefrau Samira (31) gemeinsam mit ihr feiern will. Am Tag der Feier, die im Peppa-Wutz-Motto stattfindet, stehen beide Elternteile im Mittelpunkt des Geschehens – Seite an Seite, obwohl im Vorfeld vor allem Serkans Seitensprung mit Eva Benetatou (33) für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hatte. Während Serkan weiterhin im gemeinsamen Haus wohnt, laufen die Vorbereitungen für die Party bereits auf Hochtouren: Eine liebevoll gestaltete Motto-Torte ist bestellt, jemand wird als Schorsch, der Bruder der beliebten Figur Peppa Wutz, für Unterhaltung sorgen, und auch Kinderschminken und eine Spielstraße gibt es.

Samira hat dafür nicht nur die Einladungskarten übernommen, sondern auch ein Wörtchen bei der Auswahl der Torte mitgesprochen, wie Serkan augenzwinkernd verrät: "Sie hat natürlich auch die Torte nach ihren Wünschen abgesegnet. Es soll ja auch girly-mäßig sein." Der Realitystar wollte eigentlich eine Schwarzwälder-Kirschtorte, fügte sich aber dem Wunsch seiner Ex-Partnerin. Für die Location steht noch eine Tagesbar zur Besichtigung an, zusätzlich ist eine Dekowand geplant. Serkan betont, dass beide Eltern möglichst viel auf die Beine stellen wollen, damit Nova sich später gerne an diesen besonderen Tag erinnert: "Jetzt versteht sie ja auch mehr und soll auch eine coole Party mit ihren Freunden aus dem Kindergarten und ihrem Umfeld haben." Trotz aller privaten Turbulenzen beweisen die beiden damit, dass sie als Eltern ein Team sind.

Dass Nova ein unvergessliches Erlebnis bevorsteht, ist sicherlich auch eine Herzensangelegenheit für Serkan und Samira. Die beiden Teilzeit-Influencer teilen ihr Familienleben seit Jahren mit ihren Fans und lassen ihre Community an emotionalen Momenten, aber auch an Rückschlägen teilhaben. Besonders nach der kürzlich öffentlich gewordenen Trennung und dem medienwirksamen Fremdgeh-Skandal stand die kleine Familie im Fokus. Dennoch zeigen Serkan und Samira nun, dass ihre Kinder an erster Stelle stehen und sie sich für ihren Nachwuchs auch weiterhin gemeinsam einsetzen. "Was ich definitiv niemals machen werde, egal, was der sich geleistet hat – ich werde niemals so schlecht über den reden, dass meine Mädels eine Einstellung ihm gegenüber haben, nur weil ich so anti bin", betonte die 31-Jährige in ihrem "Main Character Mode"-Podcast.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova

