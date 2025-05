Deshalb schließt Sebastian Vettel ein Formel-1-Comeback aus

Sebastian Vettel (37) verabschiedete sich 2022 von seiner Formel-1-Karriere. Während hin und wieder spekuliert wurde, ob der einstige Rennfahrer ein Comeback in Erwägung zieht, stellt er jetzt klar: Für ihn gibt es kein Zurück mehr. Und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. "Die Kids haben auch gesagt, ich könnte nicht mehr anfangen zu fahren, weil es so schön ist, dass ich da bin. Das ist natürlich toll, wenn man so etwas hört", erzählt er im "Hardenacke trifft"-Podcast und fügt hinzu: "Ich bin sehr zufrieden, mir wird nicht langweilig."

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Fans komplett von dem 37-Jährigen verabschieden müssen. Sein Herz schlägt nach wie vor für den Motorsport – weshalb auch gemunkelt wird, dass er zukünftig trotzdem eine wichtige Rolle in der Formel 1 spielen könnte. Sein Name fällt immer wieder im Zusammenhang mit Red Bull, wo er als potenzieller Nachfolger von Motorsportberater Helmut Marko gehandelt wird. Außerdem deutete der Österreicher kürzlich gegenüber Sky an: "Es wäre natürlich toll, wenn ein Mann so wie Sebastian das weiter übernehmen würde."

Der vierfache Weltmeister konzentrierte sich seit seinem Rückzug aus dem aktiven Rennsport hauptsächlich auf seine Familie. Er fand aber noch eine weitere Beschäftigung: Wie Sebastian im Gespräch mit RTL offenbarte, entschied er sich dazu, noch einmal zur Schule zu gehen. "Ich mache eine Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft", erzählte er und betonte, eine Faszination für das Potenzial der Landwirtschaft zu haben: "Ich finde das extrem spannend, was die Zukunft der Landwirtschaft angeht."

Getty Images Helmut Marko und Sebastian Vettel im Oktober 2014

Getty Images Sebastian Vettel, vierfacher Formel-1-Weltmeister

