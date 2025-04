Playboy-Shooting: Daniela Büchner äußert sich zur Kritik

Daniela Büchner (47) hat sich erstmals zu den kritischen Stimmen geäußert, die ihr Playboy-Shooting begleiten. Die Reality-TV-Darstellerin zeigt sich auf den Bildern selbstbewusst und anmutig, doch in den sozialen Medien wurden Vorwürfe laut, die Aufnahmen seien übermäßig nachbearbeitet. Gegenüber RTL erklärte Danni jedoch, dass sie auf derartige Kommentare wenig eingeht: "Ich selber bekomme da gar nicht viel von Kritik mit." Stattdessen konzentriere sie sich auf die zahlreichen positiven Rückmeldungen, besonders die von anderen Frauen. Auch beim Playboy selbst sei man mit den Fotos sehr zufrieden, wie Chefredakteur Florian Boitin bestätigte.

Die Mallorca-Auswanderin betonte, wie stolz sie auf die Resonanz sei – besonders auf den viralen Erfolg eines Videos auf der Instagram-Seite des Magazins, das fast eine Million Aufrufe verzeichnet. Für die Qualität der Bilder sei laut Florian die "herausragende Fotografin" Ana Dias verantwortlich. "An den Fotos ist kaum etwas bearbeitet worden", stellte er klar und betonte die Natürlichkeit der Darstellung. Neben ihren Playboy-Bildern steht für Danni auch schon das nächste aufregende Projekt an: Am 31. Mai wird sie bei einem Promi-Poker-Charity-Event in Wuppertal mitspielen. Mit Humor und Vorfreude erklärte sie, dass sie ihre Pokerkünste auffrische und sich bereits ein spezielles Outfit für den Abend überlegt habe.

Mit ihrem Playboy-Shooting feiert Danni nicht nur einen beruflichen, sondern auch einen persönlichen Erfolg. Die fünffache Mutter und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin hat in den letzten Jahren so manche Herausforderung gemeistert, insbesondere den plötzlichen Tod ihres Mannes Jens (✝49) im Jahr 2018. Seitdem hat sie sich als starke Persönlichkeit im Rampenlicht behauptet und ist für viele Frauen ein Vorbild, wenn es um Selbstakzeptanz und Stärke geht. "Dass reife Frauen und Mütter begehrenswert sein können, zeigt Daniela mit ihrer Präsenz eindrucksvoll", äußerte Playboy-Chefredakteur Florian laut RTL bereits über die Botschaft, die die Fotos vermitteln sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025

Anzeige Anzeige

RTL Daniela Büchner im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige