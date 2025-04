Danni Büchner feiert Megapark-Auftritt ohne Gesangspläne

Daniela Büchner (47) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die fünffache Mutter und bekannte Reality-TV-Darstellerin hat sich für den Playboy fotografieren lassen und zeigt sich in der aktuellen Ausgabe des Magazins als selbstbewusste und sinnliche Frau. Während ihr mutiger Schritt viel Aufmerksamkeit erhält, drängt der Medienrummel aktuell an ihr vorbei, denn Danni befindet sich derzeit im "Big Brother"-Haus. Dort testet sie, wer das Zeug zur nächsten großen Reality-TV-Persönlichkeit hat. Eine interessante Wendung wartet jedoch nach ihrem Auszug: Laut Bild werde sie am 27. April beim großen Opening des Megaparks auf Mallorca zu Gast sein – dem Ort, an dem ihr verstorbener Ehemann Jens Büchner (✝49) seine letzten Auftritte hatte.

Jens, der mit seinen Party-Schlagern bei Ballermann-Fans Kultstatus erlangte, feierte auf der Bühne des Megaparks große Erfolge. Sein letzter Auftritt dort fand im Oktober 2018 statt, kurz bevor bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wurde, an dem er wenige Wochen später verstarb. Nun kehrt Danni dorthin zurück - wenn auch nicht als Sängerin, wie sie selbst klarstellt: "Jeder muss das machen, was er am besten kann. Singen ist das bei mir aber nicht." Dennoch ermutige Mallorca-Sängerin und langjährige Freundin der Familie Mia Julia (38) sie, sich, wenn die Bühne ruft, in Zukunft darauf einzulassen. "Wenn ihr Herz schreit, sie will auf die Bühne, dann soll sie es wagen", wünscht Mia Julia ihr Mut und Erfolg.

Neben Dannis bevorstehenden Projekten sorgt auch ihre jüngste Playboy-Strecke für viel Lob. Vor allem Mia Julia zeigte sich begeistert und betonte, wie wichtig Dannis Aktion sei: "Sie ist eine gestandene Frau, Mutter, kein junger Hüpfer mehr. Es ist großartig, dass wir Frauen uns so zeigen und unsere Körper lieben dürfen." Mia Julia sieht in Daniela eine starke Persönlichkeit, die mit ihren Bildern eine Botschaft des Selbstbewusstseins und der Körperliebe sende: Schön zu sein, sei unabhängig von Alter, Familienstand oder Figur. Die Verbindung zwischen den beiden zeigt, wie sehr Frauen in der Öffentlichkeit einander stärken und inspirieren können.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

