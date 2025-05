Freunde machen sich Sorgen um Justin Biebers hohe Ausgaben

Justin Bieber (31) sorgt bei seinem Freundeskreis aktuell für Aufsehen. Der Sänger, der gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber (28) und dem gemeinsamen Sohn Jack Blues eigentlich frisch ins Familienleben gestartet ist, fällt offenbar vor allem durch exzessives Feiern, auffälliges Social-Media-Verhalten und hohe Ausgaben auf. Ein Insider enthüllte kürzlich gegenüber The Post, wie ernst die Lage ist: "Die Leute machen sich Sorgen um ihn. Er geht buchstäblich live auf [Instagram], raucht Gras und sieht aus, als hätte er den Verstand verloren."

Schon seit Längerem wirkt das Leben von Justin alles andere als beständig: Zuletzt tauchte ein Video auf, in dem Justin während des Coachella-Festivals sichtlich abgemagert und oberkörperfrei Marihuana konsumiert. Doch damit nicht genug: Er kiffte ausgerechnet in der Nähe seines wesentlich jüngeren Bruders Jaxon Bieber (15). Hailey ist ebenfalls in dem Clip zu sehen, wie sie schützend ihre Hände auf Jaxons Rücken legt und ihn von der umstrittenen Situation wegführt.

Hinter den Kulissen brodelt es offenbar gewaltig. Dem Insider zufolge soll sich Justin finanziell übernommen haben – hohe Ausgaben für Partys, teure Reisen und Sicherheitsleute bei gleichzeitig wenigen Arbeitseinnahmen geben daher Anlass zur Sorge. Laut Page Six gibt er bei Restaurants wie Nobu Summen im sechsstelligen Bereich aus, während seine Musikkarriere stagniert: Seit 2021 gab es kein neues Album, Live-Tourneen fielen wegen seiner gesundheitlichen Probleme aus. Hailey, die mit ihrer Beautymarke Rhode gerade Karriere macht, soll währenddessen zur Hauptverdienerin der Familie geworden sein. Vor Kurzem wurde sie sogar mit dem "Beauty Innovator Award" ausgezeichnet und bewegte die Fans mit ihrer emotionalen Dankesrede.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Bruder Jaxon, Coachella 2025

Getty Images Hailey Bieber, April 2025

