Darum hat sich Danni Büchner für Playboy ablichten lassen

Die Reality-TV-Bekanntheit Daniela Büchner (47) hat sich für die deutsche Ausgabe vom Playboy ablichten lassen. Mit dem Schritt wagt sich die 1978 geborene Wahl-Mallorquinerin auf neues Terrain und sorgt direkt für Aufsehen. In einem Interview mit Playboy erklärte die fünffache Mutter ihre Motivation: "Ich möchte allen zeigen, dass man – egal, wie sehr man an sich zweifelt – alles erreichen kann, wenn man an sich arbeitet." Die Fotos sollen das Ergebnis einer Reise zu mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen sein.

Danni, die sich seit ihrer Teilnahme an Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp und Goodbye Deutschland eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, ließ an ihrer Botschaft keinen Zweifel. Die Aufnahmen in der Mai-Ausgabe des Playboys stehen als Symbol für ihren neuen Lebensabschnitt, in dem sie gelernt hat, an sich selbst zu glauben. Die Bilder, auf denen die TV-Auswanderin unter anderem ein Delfin-Tattoo auf ihrem Bauch präsentiert, wurden mit Begeisterung von ihren Fans aufgenommen. Unter Instagram-Beiträgen des Magazins häufen sich positive Kommentare, die ihren Mut und ihre Ausstrahlung loben.

Bereits früher hatte Danni betont, wie wichtig ihr Selbstbewusstsein in ihrem aufregenden Leben ist. Nachdem sie 2018 ihren Ehemann Jens Büchner (✝49) verloren hat, meisterte sie allein den Alltag als Mutter und TV-Persönlichkeit. Zuletzt zeigte sie offen ihre Wünsche an einen möglichen neuen Partner und stellte klar: Humor, Geduld und ein gefestigtes Leben seien essenziell. Dass sie nun mit diesem Shooting ein völlig neues Kapitel aufschlägt, unterstreicht ihre persönliche Entwicklung und lässt erahnen, wie sehr sie ihre innere Stärke gefunden hat. Für ihre Fans ist sie damit mehr denn je ein Vorbild.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im November 2024

