Rapper Fat Joe trauert um seine Mutter Marie Del-Carmen (†)

Fat Joe (54) trauert um seine geliebte Mutter Marie Del-Carmen Cartagena, die im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Der Rapper teilte die traurige Nachricht am Samstag auf Instagram und richtete bewegende Worte an die Frau, die er als seine Welt bezeichnete. Zu einer Fotoreihe schrieb Fat Joe: "Das ist echt, ruhe in Frieden, du Frau, die mir das Leben geschenkt hat. Sie hatte nicht viel, aber sie hat uns alles gegeben." Seine Mutter war offenbar bereits seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen und ist nur wenige Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Ernesto aus dem Leben geschieden. Joe betonte, dass er alles versucht habe, um ihre letzten Tage zu erleichtern, doch letztlich habe das Schicksal einen anderen Plan gehabt.

In seinem emotionalen Beitrag hebt Fat Joe die besondere Stärke und das große Herz seiner Mutter hervor. Obwohl ihr Sohn finanziellen Erfolg erlangte, entschied sich Marie Del-Carmen ganz bewusst dazu, weiterhin im Wohnprojekt zu leben: "Sie hatte nicht viel, aber sie hat uns alles gegeben. Jeder, der meine Mutter kennt, weiß, dass sie ein Herz aus Gold hatte." Ihre Verbundenheit zu ihrer Nachbarschaft und ihr Einsatz für andere standen für sie stets an erster Stelle. Joe verriet im Social-Media-Post, dass seine Mutter eine absolute Kämpferin gewesen und an einem "gebrochenen Herzen" gestorben sei. Der Tod ihres Mannes im Februar hatte sie offensichtlich schwer getroffen.

Für den Rapper ist es bereits der zweite Schicksalsschlag binnen weniger Monate. Erst im Februar machte Joe die traurige Nachricht über den Tod seines geliebten Vaters Ernesto öffentlich. "Es ist schlimm. Ich brauche keine Sympathie, ich will nur meinen Vater ehren. Er ist eine Legende in meinen Augen. An meine Mutter, Frau, Brüder und Schwestern, ich liebe euch und wir werden immer vereint sein", schrieb der 54-Jährige zu einer rührenden Instagram-Fotoserie und beendet seine Hommage mit den liebevollen Worten auf Spanisch: "Papi, ich liebe dich für immer."

Instagram / fatjoe Fat Joe mit seinen Eltern

Instagram / fatjoe Fat Joe und sein Vater Ernesto

