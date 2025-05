Oliver Pocher hat durch Abnehmspritze 14 Kilo abgenommen

Spritzen statt Schwitzen – das ist das neue Motto von Oliver Pocher (47): Der Comedian hat in den letzten dreieinhalb Monaten beachtliche 14 Kilo verloren, jedoch nicht etwa im Fitnessstudio, sondern mithilfe einer Abnehmspritze. Laut Bild brachte der Comedian bei einer Körpergröße von 1,70 Meter zeitweise fast 90 Kilogramm auf die Waage – da war selbst für ihn Schluss mit lustig: Er entschied sich, wie aktuell zahlreiche Promis, für ein verschreibungspflichtiges Medikament, das ihm die Abnehmreise erleichtern sollte. Dabei ließ sich Oliver seine neue Strandfigur auch einiges kosten, wie er verrät: "Die Dosierung lag monatlich bei 360 Euro." Nun kann er aber stolz sagen: Die Zahl auf der Waage beginnt wieder mit einer Sieben.

Der Hauptgrund für die Entscheidung zur Abnehmspritze war für Oliver das eigene Unwohlsein mit seinem Gewicht. Obwohl er sich nach eigenen Angaben durchschnittlich ernährte und kein begeisterter Fitness-Fan ist, störte ihn das zusätzliche Körpergewicht zunehmend. Die Spritze, deren Wirkstoff eigentlich zur Regulierung des Blutzuckers dient, hat den positiven Nebeneffekt, den Appetit zu zügeln. Allerdings hat sie auch den Ruf, starke Nebenwirkungen wie Übelkeit oder gar komplette Appetitlosigkeit hervorzurufen. Oliver scheint jedoch das Risiko und die Investition in das Medikament nicht zu bereuen: "Für mich war das die richtige Entscheidung", betont der Junggeselle.

Oliver, der 1978 in Hannover das Licht der Welt erblickte, mauserte sich in den vergangenen Jahrzehnten vom unerfahrenen Radiomoderator zum frechen TV-Allrounder. Mit "Alles Pocher … oder was?" polterte er 2002 erstmals in die Wohnzimmer der Nation und setzte 2007 als Sidekick bei Harald Schmidt noch einen obendrauf. Sein Stil: messerscharfe Spitzen, die wehtun – wie einst der viel diskutierte "Presswurst"-Scherz auf Kosten der amerikanischen Sängerin Mariah Carey (56). Der Gag erntete zwar einige Lacher, trat aber auch eine der ersten, besonders hitzigen Body-Shaming-Debatten los. Ob Oliver jetzt, wo er selbst eine große körperliche Wandlung durchgemacht hat, einen empathischeren Kurs fahren wird, bleibt spannend.

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

Getty Images Oliver Pocher beim "Comet Award" 2005 in Köln

