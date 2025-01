Diese Eigenschaften überzeugen Danni Büchner bei Männern

Daniela Büchner (46) ist eine echte Powerfrau – und auch eine bekennende Singlelady. Das Herz des Dschungelcamp-Stars zu erobern, ist nämlich gar nicht so leicht. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram zählte sie jetzt die Attribute auf, die ein potenzieller Partner mitbringen müsste. "Verständnis für mich und mein Leben", schrieb sie als Erstes, womit sie ihren Job und ihre Kinder meint. Außerdem wichtig sind ihr "Humor" und "Geduld". Zudem sollte der Mann unbedingt einen Job haben.

Als alleinerziehende Mama hat Danni nicht allzu viel Zeit für sich – ihre Me-Time ist der Auswanderin aber trotzdem heilig. "Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn jeder seinen eigenen Freiraum hat", betonte sie. Deshalb ist es ihr auch wichtig, dass der Partner an ihrer Seite auch seinen eigenen Freundeskreis hat. Allzu lange wolle sie sich aber wohl doch nicht allein beschäftigen: Im Optimalfall vermisst man seinen Partner "nach zwei Stunden" wieder, schrieb sie und fügte der Aussage ein paar lachende Emojis hinzu.

Solange Danni aber keine Person, die diesen Kriterien entspricht, gefunden hat, bleibt die 46-Jährige Single. "Und das ist auch gut so", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit ihren Kindern genießt die fünffache Mama das Leben auf der sonnigen Insel Mallorca. Dorthin wanderte sie vor über zehn Jahren aus. Spanien ist für die TV-Bekanntheit und ihre Familie zu Hause geworden. Auch wenn sie nicht abgeneigt ist, vielleicht noch einmal an einem anderen Ort zu leben, ist eine Rückkehr nach Deutschland für den einstigen Goodbye Deutschland-Star nach eigenen Aussagen ausgeschlossen.

Daniela Büchner, 2024

Daniela Büchner und ihre jüngsten Kinder

