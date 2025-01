Diese zwei Damen sind "Golden Bachelor"-Franz' Finalistinnen

Aus insgesamt 18 Ü-60-Single-Ladys wählte der erste deutsche Golden Bachelor Franz Stärk (73) seine drei Favoritinnen Mercedes, Lise und Sylvia aus. In Folge zehn der beliebten RTL-Datingshow nimmt die Liebesreise auf Kreta ein Ende und geht in Deutschland weiter: Franz lernt die Familien seiner Herzensdamen kennen und baut zu allen drei Frauen eine noch engere Bindung auf. Trotzdem muss sich der pensionierte Lehrer zum Ende der Folge einer schweren Entscheidung stellen. Denn nur an zwei Damen darf er Rosen verteilen. Mit der Immobilien-Sekretärin Lise und der Spreewälderin Sylvia will Franz das Abenteuer weiterführen.

Somit geht die Kosmetikerin Mercedes leer aus. "Ich habe nach vielen Überlegungen für mich entschieden, dass das Gesamtpaket für die anderen beiden Frauen spricht und ich da mehr Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte als mit Mercedes sehe", begründet Franz seine Entscheidung, die ihm jedoch sichtlich schwerfällt. Und auch Mercedes zeigt sich emotional, jedoch tapfer. "So wie es kommt, ist es für mich richtig", betont die 61-Jährige positiv nach einer gefühlsreichen Verabschiedung von Franz.

Als "Golden Bachelor" wagte Franz das erste Mal den Schritt in die Öffentlichkeit. Während der TV-Show konnten sich Zuschauer bereits von dem musikalischen Talent des Pensionärs überzeugen. Vor wenigen Wochen erfreute der 73-Jährige seine Fans dann mit einer Überraschung: Franz brachte seine erste Single mit dem passenden Namen "Goldene Zeiten" heraus. "Sehr schönes Lied! Ich habe es gerade heruntergeladen und meinem Partner vorgespielt", schwärmte eine Userin begeistert auf Instagram.

RTL Franz Stärk und Mercedes, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

RTL Franz Stärk, der erste deutsche "Golden Bachelor"

