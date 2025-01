Diesen Star wollen die Dschungelcamp-Fans auf dem Thron

Seit sechs Tagen leiden zwölf deutsche Stars und Sternchen im Dschungelcamp. Mittlerweile kommen die ersten Promis offenbar schon an ihre Grenzen – doch welcher Kandidat hat die Herzen der Fans im Sturm erobert? Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 29. Januar, 17:44 Uhr] hervorgeht, entpuppt sich GZSZ-Star Timur Ülker (35) als Fanliebling: Von insgesamt 1.744 Teilnehmern wünschen sich 445 – also 25,5 Prozent – dass der Schauspieler den Dschungelthron erklimmt. Doch die Konkurrenz ist stark: Ihm folgt Lilly Becker (48) mit 360 Stimmen, was 20,6 Prozent ausmacht. Platz drei belegt der selbst ernannte Löwe Maurice Dziwak (26). 209 Zuschauer und damit zwölf Prozent der Leser wünschen sich den Realitystar als Nachfolger von Lucy Diakovska (48).

Während sich Pierre Sanoussi-Bliss, Yeliz Koc (31), Anna-Carina Woitschack (32), Sam Dylan (33), Jörg Dahlmann (66) und Nina Bott (47) die Plätze vier bis neun sichern, sieht es bei einigen anderen Teilnehmern nicht ganz so rosig aus. Edith Stehfest landet mit 58 Stimmen (3,3 Prozent) auf Platz zehn. Für Jürgen Hingsen (67) stimmten lediglich 22 Zuschauer (1,3 Prozent), während Alessia Herren (23) bei den Promiflash-Lesern derzeit den wenigsten Eindruck hinterlassen hat: Für ihren Sieg stimmten nur 14 Personen und damit 0,8 Prozent.

Doch nicht nur die Zuschauer sind enttäuscht von Alessias Performance – auch ihr Ehemann Can war zuletzt nicht so richtig begeistert von ihrem Auftritt. Zusammen mit Sam Dylan musste sie in eine Dschungel-Prüfung, die alles andere als erfolgreich verlief. Am Ende brach der Sommerhaus der Stars-Gewinner die Aufgabe ab – doch auch Alessia traute sich nicht so richtig an die Challenge heran. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" äußerte sich Can zu Alessias zögerlichem Auftritt und betonte: "Natürlich ist es enttäuschend zu sehen, wie meine Frau heute versagt hat." Dann schlug er aber auch versöhnliche Töne an und betonte, dass er stolz darauf sei, dass Alessia ihre Angst überwunden und überhaupt an der Show teilgenommen habe.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

