Alessia Herren enttäuscht Ehemann Can bei Dschungelprüfung

Alessia Herren (23) hat gemeinsam mit Sam Dylan (33) an einer Prüfung im Dschungelcamp teilgenommen, die alles andere als erfolgreich verlief. Während Sam diese erneut vorzeitig abbrach, frustrierte auch Alessia mit ihrer zögerlichen Herangehensweise während der Prüfung. Besonders ihr Ehemann Can Nitkewitz zeigte sich enttäuscht von ihrer Leistung und äußerte sich offen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach": "Natürlich ist es enttäuschend zu sehen, wie meine Frau heute versagt hat." Dennoch betonte er, stolz darauf zu sein, dass Alessia ihre Angst überwunden und überhaupt bei der Show mitgemacht habe.

Anscheinend hatte Alessia im Vorfeld große Bedenken, ob sie dem Druck im Dschungelcamp gewachsen sein würde. Can erklärte, dass seine Frau panische Angst vor kleinen Tieren habe und deshalb bereits Tage vor ihrem Einzug nicht habe schlafen können. Trotz der harschen Worte machte er ihr Mut und sagte, dass er ihr mehr Antrieb gegeben hätte, wäre er dabei gewesen: "Ich hätte alles versucht, um sie zu motivieren." Alessia, die bei der Prüfung von einer Mischung aus Überforderung und Angst blockiert schien, hat aber schon bald die Gelegenheit, sich erneut zu beweisen. Für die nächste Dschungelprüfung ist sie wieder eingeplant, denn gemeinsam mit Lilly Becker (48) und Sam ist sie nominiert worden.

Schon in der Vergangenheit hatte Alessia in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihre sensible, aber auch kämpferische Seite gegeben. Die Tochter des verstorbenen Ballermann-Stars Willi Herren (✝45), die sich schon früh in der Öffentlichkeit behaupten musste, bewies dabei, dass sie nicht immer den leichten Weg wählt. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp – einer Show, die bekannt ist für ihre extremen Herausforderungen – dürfte auch eine Gelegenheit für Alessia sein, ihr eigenes Durchhaltevermögen und ihre Grenzen zu testen. Bleibt abzuwarten, ob sie in der nächsten Prüfung den Mut und die Stärke findet, um die Zuschauer wie auch Can zu beeindrucken.

RTL/ Stefan Gregorowius Alessia Herren und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Dschungelcamp-Kandidaten 2025

