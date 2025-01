Heidi Klums Sohn Henry feiert sein Laufsteg-Debüt in Paris

Henry (19), der Sohn von Heidi Klum (51) und Sänger Seal (61), hatte seinen ersten Catwalk-Auftritt. Während der Lena Erziak Haute Couture Show auf der Pariser Fashion Week präsentierte er gleich zwei Looks: einen schwarzen Anzug mit offenem Rücken und eine Variante mit einem XXL-Schal. Henry eröffnete die Show selbstbewusst und zog mit seiner Eleganz und Haltung alle Blicke auf sich. Seine Mutter zeigte sich begeistert und teilte auf Instagram ein Video seines Auftritts mit den Worten: "So stolz auf dich Henry."

Bevor er den Laufsteg betrat, hatte sich Henry hilfreiche Tipps von seiner Familie geholt. Seine Schwester Leni Klum (20), die ebenfalls erfolgreich als Model tätig ist, riet ihm, geradeaus zu blicken und zu laufen, als balanciere er ein Buch auf seinem Kopf. Heidi erinnerte ihren Sohn daran, vor allem Spaß zu haben. Auf die Frage, ob er von einer Karriere als Model träume, erklärte Henry gegenüber Vogue jedoch überraschend: "Nicht unbedingt." Vielmehr seien seine Interessen breit gefächert – von Sport über Musik bis hin zu Film und Mode. Er wolle verschiedene kreative Erfahrungen sammeln, um seinen eigenen Weg zu finden.

Heidi legt großen Wert darauf, ihre Kinder möglichst abseits des Rampenlichts aufwachsen zu lassen. Henry selbst zeigt sich erst seit seinem 18. Geburtstag öffentlich. Seinen ersten Catwalk meisterte der 19-Jährige wie ein Profi, was sowohl die Designerin als auch das Publikum in Paris beeindruckte. Mit seinem Debüt tritt er nun in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Mutter und Schwester Leni, bleibt dabei aber bodenständig.

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week.

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

