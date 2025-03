Heidi Klums Sohn Henry Samuel ziert erstmals Magazin-Cover

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (19), der älteste Sohn von Model Heidi Klum (51) und Sänger Seal (62), hat einen beachtlichen Meilenstein erreicht: Er ziert erstmals das Cover eines Magazins, wie seine stolze Mutter jetzt in einem Instagram-Post bekanntgab. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto posiert der 19-Jährige selbstbewusst und präsentiert lässig seinen durchtrainierten Oberkörper, der aus einem geöffneten Sakko von Karl Lagerfeld (✝85) hervorblitzt. Heidi kommentierte sentimental: "Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe - du bist zu Großem bestimmt." Fotografiert wurde Henry für das Hochglanzmagazin Hunger von dem britischen Starfotografen Rankin, der GNTM-Fans aus der Castingshow bestens bekannt sein dürfte.

Henry, der bereits im Januar bei der Paris Fashion Week sein Laufstegdebüt feierte, tritt damit zunehmend in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter. Wie bereits seine ältere Halbschwester Leni Klum (20), die seit Jahren erfolgreich als Model arbeitet, startet auch er nun in der Modebranche durch. Von Leni habe er vor seinem ersten Auftritt sogar ein paar Geheimtipps erhalten, wie der Newcomer gegenüber Vogue Germany verriet: "Sie sagte mir, ich solle meinen Blick geradeaus richten und gehen, als würde ich ein Buch auf meinem Kopf balancieren."

Abseits der Laufstege scheint Henry, dessen zweiter Vorname auf seinen Großvater Günther Klum (79) zurückgeht, ein bodenständiges Leben zu führen. Im Gespräch mit dem Magazin erklärte er, wie wichtig ihm seine Familie und Freunde seien. Besonders genieße er die Zeit mit seiner Freundin Kayla und widme sich in seiner Freizeit dem Gaming, der Gitarre und dem Entdecken von Filmklassikern. An seinen Eltern, die ihn und seine Geschwister stets unterstützt hätten, bewundere er vor allem ihre Kreativität und ihren Erfolg. Ob Henry nach seinen ersten Laufstegabenteuern auch eines Tages als Gastjuror bei "Germany’s Next Topmodel" oder gar als Unterwäschemodel an Mamas Seite in Lenis Fußstapfen treten wird, bleibt spannend.

Instagram / heidiklum Henry Samuel und seine Mutter Heidi Klum

Instagram / heidiklum Tochter Leni, Mama Heidi Klum und Sohn Henry

