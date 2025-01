Heidi Klums Sohn Henry schwärmt von seinem Laufsteg-Debüt

Heidi Klums (51) Sohn Henry Samuel (19) durfte auf der Fashion Week in Paris sein Laufsteg-Debüt feiern. Bei der Show von Designerin Lena Erziak präsentierte der Promi-Spross gleich zwei Looks. "Die Stimmung war großartig und ich bin einfach glücklich, hier zu sein und fühle mich geehrt", schwärmt er nach seinem großen Auftritt im Interview mit Gala. Auch wenn ihm das Modeln von Mama Heidi in die Wiege gelegt wurde, war der allererste Laufsteg-Job ein wenig nervenaufreibend für den 19-Jährigen. Henry gibt zu: "Tatsächlich bin ich auch sehr erleichtert, dass alles so gut lief. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit und sehr viel Spaß."

Im Vorfeld hat er sich selbstverständlich wertvolle Tipps bei seiner berühmten Mutter und seiner Schwester Leni Klum (20) abgeholt, die ebenfalls seit einigen Jahren ihr Glück in der Modebranche versucht. "Leni hat mir geraten, meinen Blick geradeaus zu richten und so zu laufen, als würde ich ein Buch auf meinem Kopf balancieren. Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mein Bestes geben und nicht vergessen, Spaß dabei zu haben", plaudert Henry gegenüber Vogue Germany aus. Heidi erinnere ihn zudem regelmäßig daran, wie wichtig eine gute Körperhaltung sei.

Eine Karriere als Model ist für Henry kein lang gehegter Traum – ausschließen wolle er die Möglichkeit aber auch nicht. "Ich habe viele Interessen: Sport, Musik, Film und Mode. Ich möchte die verschiedenen kreativen Erfahrungen, die sich mir bieten, nutzen, um den richtigen Weg für meine Zukunft zu finden", erzählt er. Aktuell konzentriert sich der Sohn von Sänger Seal (61) auf sein Studium am College – wo er von seiner stolzen Familie regelmäßig Besuch bekommt.

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week.

Instagram / heidiklum Heidi Klum feiert ihren Geburtstag mit ihren Kindern, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz in Los Angeles

