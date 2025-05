Heidi Klum und Sohn Henry rocken den roten Teppich der AMAs

Ein glamouröser Auftritt, der alle Blicke auf sich zog: Heidi Klum und ihr 19-jähriger Sohn Henry Samuel erschienen bei den American Music Awards 2025 in Las Vegas und begeisterten die Zuschauer am roten Teppich. Die 51-jährige Moderatorin und ihr Sohn trugen abgestimmte Outfits in Schwarz. Während Heidi in einem eleganten schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und dramatisch langer Rüschenschleppe glänzte, wählte Henry einen klassischen schwarzen Anzug mit passendem Hemd und polierten Schuhen. Händchen haltend posierte das Mutter-Sohn-Duo für die Kameras und sorgte für einen der charmantesten Momente des Abends.

Heidi erzählte im Interview, dass ihr Sohn sie spontan begleitete, da ihr Mann Tom Kaulitz (35) wegen Erschöpfung absagen musste: "Ich sollte eigentlich mit meinem Mann kommen, aber er war müde, weil wir gerade aus Cannes gekommen sind. [...] Also kam mein Sohn mit, und ich liebe es, meinen Sohn heute hier zu haben.", erklärte sie gegenüber E! News. Henry sprang ein und verbrachte den Abend an der Seite seiner berühmten Mutter, die auch als Moderatorin bei der Preisverleihung auf der Bühne stand. Nach seinen jüngsten Erfolgen in der Modewelt – Henry gab erst im Januar sein Debüt auf der Pariser Fashion Week – verriet Samuel, dass er derzeit an seiner Musikkarriere arbeitet, inspiriert von seinem Vater Seal (62).

Vor Kurzem berichtete Heidi gegenüber dem People Magazine von den ehrlichen Gesprächen mit ihrem Sohn, als er sich für eine Modelkarriere entschied. "Er fragte mich, 'Mama, was denkst du darüber? Könnte ich das machen?'", erzählte sie in einem Interview. Obwohl sie Henry ursprünglich mehr in der Musik sah, unterstützte sie ihn voll und ganz: "Ich sagte ihm, dass er wunderschön ist und es definitiv versuchen sollte." Mit seiner charmanten Präsenz bei den AMAs hat Henry einen bravourösen Auftritt hingelegt.

Getty Images Heidi Klum und Sohn Henry bei den AMAs 2025

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

