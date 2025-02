Heidi Klums Sohn Henry schwärmt öffentlich von seiner Kayla

Henry Samuel (19) teilte zum Valentinstag auf Instagram gleich vier private Bilder mit seiner Freundin Kayla Betulius. Die Aufnahmen zeigen das Paar in innigen Momenten – ob beim Spaziergang, am Strand oder beim Kuscheln. Dazu schrieb er liebevolle Worte seine Freundin: "Alles Gute zum Valentinstag, mein Liebling. Ich könnte nicht glücklicher sein, eine so schöne, liebevolle und fürsorgliche Freundin wie dich zu haben."

Bisher hatte sich der 19-Jährige mit Privatem in der Öffentlichkeit zurückgehalten, was die digitale Liebeserklärung so besonders macht. Im Gegenteil zu Henry ist das Instagram-Profil seiner Freundin sogar privat und nur wenige Details sind über sie bekannt. Sicher ist jedoch, dass Henry und Kayla seit August letzten Jahres ein Paar sind – das verriet Henry im Oktober 2024 an ihrem dreimonatigen Jubiläum. Auch Kayla zeigte sich am Valentinstag offen: Sie kommentierte Henrys Bild mit den Worten "Meine ewige Liebe" und machte so ihre Zuneigung deutlich.

Henry, der im Januar 2025 sein Model-Debüt auf der Paris Fashion Week feierte, ist der gemeinsame Sohn von Heidi Klum (51) und Sänger Seal (61). Während seine Eltern die internationale Bühne prägen, wählt Henry bisher einen zurückhaltenderen Weg. Freundin Kayla, die aktuell ihr Studium an der University of California in Los Angeles absolviert, begleitet sie ihn auch zu wichtigen Events – so schon bei seinem großen Laufstegmoment in Paris.

Instagram / henrysamle Henry Samuel und seine Freundin Kayla Betulius

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

