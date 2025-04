Heidi Klums Sohn Henry (19) träumt von einem Leben in Paris

Henry Samuel (19), der älteste Sohn von Heidi Klum (51) und Seal (62), sorgt für Schlagzeilen in der Modewelt. Nachdem der Promi-Spross im Januar sein beeindruckendes Laufstegdebüt bei der Pariser Fashion Week gegeben hatte, träumt er nun offenbar von einem Leben in Frankreich. Im Rahmen seines Aufenthalts in Paris verrät Henry vor laufender Kamera, dass er mit seiner Freundin Kayla Betulius über einen Umzug nach Europa gesprochen habe. "In Frankreich zu leben, wäre großartig", schwärmt das Nachwuchsmodel in dem Clip auf Instagram. Auch Kayla, die aktuell in den USA studiert, zeigt sich begeistert von der französischen Hauptstadt und kommentiert unter dem Beitrag ihres Freundes: "Paris war das Beste."

Henry, der während seiner Zeit in Paris von einem Joyn-Team begleitet wurde, offenbart in dem Video außerdem, wie sehr ihn die Atmosphäre der europäischen Modehauptstadt begeistert habe. Es war sein erster Aufenthalt in Frankreich, den er als besonders inspirierend empfand. Was seine Karrierepläne angeht, scheint der 19-Jährige auch familiäre Unterstützung zu genießen. Im Interview mit Vogue Germany betonte er zuvor bereits, wie sehr ihn seine ältere Halbschwester Leni Klum (20) und seine Mutter Heidi in seinem neuen beruflichen Weg bestärken. Sie hätten ihm beide wertvolle Tipps gegeben, wie er sich auf dem Laufsteg verhalten sollte, und ihn ermutigt, selbstbewusst zu bleiben.

Für Henry ist Mode nicht nur ein möglicher Karriereweg, sondern auch eine große Leidenschaft. "Ich liebe Mode, ich liebe Kleidung. Ich liebe es, mich auszudrücken und zu zeigen, wer ich bin. Schon als Kind habe ich in den Klamotten meiner Geschwister gemodelt", erzählt er in dem Video. Mit seinem Laufstegdebüt und dem Cover-Shooting für ein renommiertes Modemagazin zeigt Henry, dass er das Talent seiner Familie geerbt hat.

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024

Instagram / henrysamle Henry Samuel, Sohn von Heidi Klum

