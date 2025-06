Heidi Klums Sohn Henry überrascht mit Deutschkenntnissen

Henry Samuel (19), der Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (62), hat sich in einem Interview mit RTL über seine ersten Schritte im Rampenlicht geäußert. Am Mittwochabend besuchte er ein Event in Berlin, wo er über seine Erfahrungen als Nachwuchsmodel sprach. "Für mich ist das okay, ich fühle mich wohl damit. Ich bin einfach hier und versuche, ich selbst zu sein", erklärte der 19-Jährige. Trotz seiner wachsenden Selbstsicherheit wirkt Henry vor der Kamera noch etwas zurückhaltend. Auf die Frage, ob er Deutsch spreche, antwortete er schmunzelnd: "Mein Deutsch ist nicht gut." Immerhin ein deutsches Wort hat er sich gemerkt – "Hausaufgaben".

In dem Interview verriet Henry auch, was seine berühmte Mutter ihm mit auf den Weg gegeben hat: Respekt und Gelassenheit. "Meine Mutter hat mir beigebracht, immer respektvoll zu sein, ganz egal, wo ich bin – ob vor der Kamera bei Fotoshootings oder im Alltag", erzählte er. Diese Eigenschaften helfen ihm offenbar, sich in der Welt des Modelns zurechtzufinden. Vor gut einem Jahr wagte er den Sprung in die Öffentlichkeit, zunächst an der Seite seiner Geschwister und seines Vaters beim gemeinsamen Auftritt in Los Angeles. Zuvor hatte Heidi ihre Kinder jahrelang von den Medien ferngehalten und vor neugierigen Blicken geschützt.

Henry steht mittlerweile nicht mehr im Schatten seiner älteren Schwester Leni Klum (21), sondern geht selbstbewusst seinen eigenen Weg. Im vergangenen Jahr sorgte er mit einem Auftritt in Paris für Aufsehen, wo er während der Fashion Week Eleganz und Haltung auf dem Laufsteg bewies. Die Modelaktivitäten scheinen in der Familie tief verwurzelt zu sein, und es zeigt sich, dass sowohl Leni als auch Henry große Schritte in der Modewelt machen – ganz im Stil ihrer berühmten Mutter, die stets stolz hinter ihnen steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei den AMAs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week

Anzeige Anzeige

Anzeige