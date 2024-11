"Familienzeit": Heidi Klum besucht Sohn Henry am College

Vergangenen Juni feierte Heidi Klum (51) den High-School-Abschluss ihres zweitältesten Kindes. Nun besucht das Model Henry (19) am College – mit dabei sind natürlich auch seine jüngeren Geschwister Johan (17) und Lou (15) sowie Heidis Ehemann Tom Kaulitz (35). "Henry am College besuchen. Familienzeit", schreibt Heidi zu einer Reihe von niedlichen Aufnahmen auf Instagram – beginnend mit einem Video, auf dem ihr Sohn Bussis an seine Mama verteilt. Ihren Kommentar versieht die Blondine mit einer Menge roter Herz-Emojis.

Die Germany's Next Topmodel-Chefin scheint die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen. Gemeinsam spielen sie Brettspiele in Henrys Wohnheimzimmer, erkunden zusammen die Umgebung und lassen den Abend mit reichlich Fast Food ausklingen. Anscheinend ein richtig gelungenes Familienwochenende – auch wenn zwei Familienmitglieder offenbar nicht vor Ort sind. Leni (20), die älteste Tochter der 51-Jährigen, scheint zu fehlen – und auch Toms Zwillingsbruder Bill (35), der bei Familienaktivitäten oft eine Rolle spielt, sieht man auf den Bildern nicht.

Zumindest Bill scheint aktuell eine gute Ausrede zu haben, Termine wie diese ab und zu mal sausen zu lassen: Nach einer langen Zeit, in der der Sänger als Single durchs Leben ging, verkündete er vergangenen September, wieder in festen Händen zu sein. Die Fans des Tokio Hotel-Stars waren natürlich sehr interessiert, wer der neue Mann an seiner Seite sein könnte – und vor wenigen Wochen verplapperte sich Bill schließlich in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Im Gespräch mit seinem Bruder bestätigte er, eine Beziehung mit dem YouTuber Marc Eggers (38) zu führen.

Instagram / heidiklum Henry Samuel und seine Mutter Heidi Klum

Getty Images Bill Kaulitz im September 2023 in Köln

