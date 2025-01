Nach Beauty-OP: Kaitlyn Bristowes Hund riss ihre Wunde auf

Reality-TV-Star Kaitlyn Bristowe (39) hat Details über den schweren Heilungsweg nach ihrer neusten Schönheitsoperation verraten. Die ehemalige kanadische Bachelorette ließ im Dezember eine sogenannte obere Blepharoplastik durchführen, bei der überschüssige Haut an den Augenlidern entfernt wird. Während der Heilungsphase kam es jedoch zu einem Zwischenfall: Einer ihrer zwei Golden Retriever verletzte mit einer Kralle versehentlich eines ihrer frisch operierten Augenlider, wodurch die Wunde aufplatzte und erneut genäht werden musste. Kaitlyn teilte diese schmerzhafte Erfahrung jüngst mit ihren Fans auf Instagram – auch, um damit zu erklären, weshalb die Heilung auf einer Seite nun länger dauern werde als auf der anderen.

In ihrem Beitrag zeigte Kaitlyn Fotos und Videos aus der Zeit nach der OP, darunter Bilder mit sichtbaren Blutergüssen und Stichen. Sie erklärte, dass sie schon lange unter ihren "sehr starken Schlupflidern" gelitten habe, was sie durch Botox zu korrigieren versuchte – jedoch ohne ein für sie zufriedenstellendes Ergebnis. "Ich wollte immer etwas an diesen Schlupflidern machen und entschied mich schließlich für die Operation", erklärte sie. Nachdem der Eingriff abgeschlossen war, habe sie zwei Tage im Sitzen schlafen müssen, bevor sie langsam zum Alltag zurückkehren konnte. Kaitlyn betonte, dass der Eingriff nur 15 bis 20 Minuten dauerte und sie während der gesamten Prozedur keine Schmerzen verspürt habe.

Kaitlyn, die in der Vergangenheit bereits offen über psychische Probleme gesprochen hat, hob in ihrem Video hervor, dass sie mit ihren Social-Media-Posts niemanden beeinflussen wolle, ebenfalls Beauty-Eingriffe durchführen zu lassen. Neben der Lidstraffung habe sie sich zuvor bereits Lippen und Wangen aufspritzen lassen, aber auch ihre Zähne seien nicht mehr gänzlich naturbelassen, wie sie verriet. Die TV-Persönlichkeit, die in Kanada auch als Moderatorin bekannt ist, gilt unter ihren Fans als humorvoll und selbstironisch – so auch hier, als sie mit sichtbaren Blessuren direkt nach der OP augenzwinkernd ein Filmzitat aus "Der Teufel trägt Prada" teilte: "Jeder will so aussehen."

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe im August 2023

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe, ehemalige Bachelorette

