Geplatzte Verlobung: Kaitlyn Bristowe ohne Ring unterwegs!

Ist sie etwa schon über ihn hinweg? Kaitlyn Bristowe (38) und Jason Tartick waren vier Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Im Mai 2021 hatten sich die einstige US-Bachelorette und ihr Partner sogar verlobt. Doch dann kam alles anders: Vor einer Woche gab das Pärchen bekannt, dass es von nun an getrennte Wege geht. Trotz der frischen Trennung wurde Kaitlyn nun bereits ohne Verlobungsring gesehen!

Wie Paparazzi-Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, wurde die 38-Jährige am Donnerstag ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Kaitlyn war mit Reisegepäck im Schlepptau am Flughafen von Los Angeles unterwegs. Die gebürtige Kanadierin präsentierte ihre durchtrainierten Beine in einer blaugrünen Radlershorts und einem übergroßen Sweatshirt. Zwar trug sie einige goldene Ringe an ihren Fingern – den Ringfinger ließ sie aber scheinbar bewusst aus. Trotz alledem wirkte die Beauty auf den Fotos ziemlich zufrieden.

Gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf eine Reunion? Gegenüber TMZ offenbarte die schöne Brünette erst vor wenigen Tagen, dass sie offen dafür sei, die Dinge mit ihrem Ex Jason wieder in Ordnung zu bringen. "Wir sagen auch immer wieder, dass das Kapitel noch nicht endgültig abgeschlossen ist", gab Kaitlyn zu.

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe mit ihrem Verlobten Jason Tartick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de