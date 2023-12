So hart trifft Jason Tartick Trennung von Kaitlyn Bristowe!

Für ihn ist das Liebes-Aus alles andere als leicht! Anfang August gaben die einstige US-Bachelorette Kaitlyn Bristowe (38) und ihr Verlobter Jason Tartick ihre Trennung bekannt: Nachdem die beiden eigentlich bereits fleißig ihre Hochzeit geplant hatten, lösten sie ihre Verlobung überraschenderweise auf. Wie schwer dem Hottie die Trennung von seiner großen Liebe bis heute fällt, macht er jetzt deutlich: Jason weint öffentlich um Kaitlyn!

In dem Podcast "The Most Dramatic Podcast Ever" bricht Jason jetzt in Tränen aus, als er über die Trennung spricht. "Kaitlyn hat mir so viel bedeutet und tut es auch immer noch – und ich mache mir solche Gedanken", betont der 35-Jährige und fügt hinzu: "Ich sorge mich immer noch so sehr um sie." Allein über die zerbrochene Liebe zu sprechen, sei für den Unternehmer belastend. Außerdem habe er in den Monaten nach der Trennung mehr geweint, als in seinem ganzen Leben zuvor.

Schon kurz nach der Trennung erklärten Jason und Kaitlyn, dass sie weiterhin einen guten Draht zueinander haben! "Es ist herzzerreißend und traurig, sich zu verabschieden, aber unsere Liebe und Bewunderung füreinander wird nie vergehen", hieß es in dem Statement, das das Ex-Paar auf Instagram veröffentlichte.

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

Instagram / jason_tartick Jason Tartick

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

