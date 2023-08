Trennung: Kaitlyn Bristowe verkündet weinend Instagram-Pause

Die Trennung fällt ihr offenbar sehr schwer. Kaitlyn Bristowe (38) macht aktuell eine schwierige Zeit durch. Am Sonntag bestätigte die einstige US-Bachelorette das Liebes-Aus mit ihrem Verlobten Jason Tartick. Vier Jahre war das Pärchen gemeinsam durchs Leben gegangen. In diesem Jahr hatten die zwei sogar vor den Traualtar treten wollen – doch dann kam alles anders. Nun teilt Kaitlyn unter Tränen mit, dass sie eine Auszeit von Social Media braucht!

"Wir sehen uns bald, auf Wiedersehen", lässt die schöne Brünette ihre Fans in einer neuen Instagram-Story wissen. Auf dem Selfie zeigt sich die 38-Jährige ungeschminkt, mit roter Nase und glasigen Augen – es wirkt, als hätte Kaitlyn vor der Aufnahme des Bildes geweint. In der darauffolgenden Story fügt die ehemalige Bachelorette hinzu: "Ich weiß einfach, dass soziale Medien furchtbar sein können, also mache ich eine kleine Pause."

Am Wochenende hieß es in dem offiziellen Statement des einstigen Paares: "Es ist herzzerreißend und traurig, sich zu verabschieden, aber unsere Liebe und Bewunderung füreinander wird nie vergehen." Genauere Gründe zur Trennung gaben Kaitlyn und Jason bislang noch nicht preis.

Anzeige

Instagram / jason_tartick Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe mit ihrem Verlobten Jason Tartick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de