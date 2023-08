Jason Tartick ist nach Trennung von Kaitlyn total traurig

Daran hat Jason Tartick noch ordentlich zu knabbern! Vier Jahre lang gingen der Hottie und Kaitlyn Bristowe (38) gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2021 hatten sich die beiden sogar verlobt – doch ihre Liebe konnte nicht bestehen. Vor wenigen Tagen gab das Paar seine Trennung bekannt. Das plötzliche Liebes-Aus scheint der Ex-Verlobte der ehemaligen US-Bachelorette überhaupt nicht zu verkraften. In den sozialen Medien gibt Jason zu, am Boden zerstört zu sein.

"Ich werde für immer dankbar sein für diesen wunderbaren Menschen, der in mein Leben getreten ist. Es bricht mir das Herz", schreibt der Beau kurz nach der Bekanntgabe seiner Trennung zu einem Foto in seiner Instagram-Story, auf dem er die TV-Persönlichkeit auf die Stirn küsst. "Bitte seid freundlich, während wir durch unsere individuellen Reisen gehen, um zu heilen", bitter er seine Fans und gibt damit zu, wie er sich aktuell fühlt. Trotz der Trauer über die Trennung sei Jason dankbar für die Unterstützung und Liebe seiner Follower in all den Jahren.

Kaitlyn und Jason machen jedoch klar, dass sie weiterhin befreundet bleiben wollen. Das sei ihnen "unglaublich wichtig". Deswegen wollen sie ihre Hunde Ramen und Pinot weiterhin gemeinsam betreuen. Die Ex-Verlobten betonen: "Es ist herzzerreißend und traurig, sich zu verabschieden, aber unsere Liebe und Bewunderung füreinander wird nie vergehen."

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe mit ihrem Verlobten Jason Tartick

Instagram / jason_tartick Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Instagram / https://www.instagram.com/jason_tartick/?hl=en Jason Tartick und Kaitlyn Bristowe mit ihren Hunden Pinot und Ramen

