Finden Kaitlyn Bristowe und ihr Ex Jason wieder zueinander?

Wird es ein Liebes-Comeback geben? Kaitlyn Bristowe (38) und Jason Tartick waren vier Jahre lang ein Paar und verlobten sich sogar im Mai 2021. In diesem Jahr sollte eigentlich ihre Hochzeit stattfinden. Allerdings cancelte das Paar ihre Pläne. Die ehemalige US-Bachelorette und ihr Verlobter gaben ihre Trennung bekannt. Doch die Hoffnung stirbt wohl zuletzt. Für Kaitlyn ist das Liebes-Aus wohl noch nicht endgültig.

Sie offenbart gegenüber TMZ, dass sie gerade eine schwierige Zeit durchmache, aber offen für die Möglichkeit sei, die Dinge mit ihrem Ex wieder in Ordnung zu bringen. "Wir sagen auch immer wieder, dass das Kapitel noch nicht endgültig abgeschlossen ist", gibt Kaitlyn zu. Die beiden kümmern sich auch um ihre gemeinsamen Hunde. "Man könnte uns sogar an einem Sonntag zusammen Gassi gehen sehen. Wir verstehen uns noch gut", verrät sie.

Jason nimmt das Liebes-Aus ebenfalls mit. Jedoch macht auch er seinen Followern klar, dass das Ex-Paar trotz der Trennung weiterhin befreundet bleibe und wie viel ihm an ihr liege. Er äußerte sich jedoch noch nicht dazu, ob für ihn dieselbe Hoffnung für ein Liebes-Comeback besteht.

Instagram / kaitlynbristowe Reality-TV-Darstellerin Kaitlyn Bristowe

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

Instagram / jason_tartick Jason Tartick

