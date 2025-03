Nach Trennung: Kaitlyn Bristowe glaubt trotzdem an die Ehe

Kaitlyn Bristowe (39) hat verraten, dass sie trotz gescheiterter Beziehungen weiterhin an die Ehe und die wahre Liebe glaubt. In einem Interview im Podcast "I Choose Me" mit Jennie Garth (52) erklärte die frühere US-Bachelorette am Freitag, dass sie ein echter "Fan der Liebe" sei und immer noch die Hoffnung habe, eines Tages zu heiraten und eine Familie zu gründen. "Ich liebe die Liebe. Wirklich. Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker", bekannte Kaitlyn offen und gab zu: "Ich mag die Vorstellung von Ehe. Ich mag die Vorstellung, eine Familie zu haben, aber ich weiß nicht, ob sich etwas geändert hat."

Dennoch gestand Kaitlyn auch, dass sie das Gefühl habe, in einigen Dingen "weicher" werden zu müssen, da sie nach außen hin oft hart wirke: "Meine Freunde nennen mich immer ein verborgenes Weichei, weil ich nach außen so hart wirke und sage: 'Ich weiß nicht, ob ich heiraten möchte.' Aber sie sagen nur: 'Du bist eine Liebende'." Doch obwohl sie manchmal auch Zweifel äußere, habe sich tief in ihrem Inneren nichts an ihrer Einstellung zur Liebe geändert. "Und ich denke einfach, dass ich schon immer die gleichen Überzeugungen, Gedanken und Ideen davon hatte, was Liebe ist. Ich glaube nur, ich bin vielleicht selbstsicherer in mir geworden, sodass ich jetzt anders darüber sprechen kann", verriet sie.

Nach zwei geplatzten Verlobungen dürfte dieser Optimismus einige überraschen. Kaitlyn war 2015 mit Shawn Booth (37) verlobt, den sie während ihrer Zeit bei "Die Bachelorette" kennenlernte. Nach der Trennung 2018 fand sie mit Jason Tartick eine neue Liebe, die 2021 in einem Heiratsantrag gipfelte. Doch im August 2023 gaben die beiden auf Instagram ihre Trennung bekannt. Damals erklärten Kaitlyn und Jason in einem Statement: "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, unsere Verlobung zu beenden." Damals betonten die TV-Bekanntheit und der Unternehmer, dennoch befreundet bleiben zu wollen. "Es ist herzzerreißend und traurig, sich zu verabschieden, aber unsere Liebe und Bewunderung füreinander wird nie vergehen", stellten sie klar.

Getty Images Kaitlyn Bristowe im Mai 2023

Getty Images Jason Tartick und Kaitlyn Bristowe, 2020

