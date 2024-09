Unangenehm? Kaitlyn Bristowe und Ex Jason auf gleichem Event

Das war wohl eine seltsame Situation für Kaitlyn Bristowe (39) und ihren Ex-Verlobten Jason Tartick! Am Donnerstag waren die zwei US-Bachelorette-Stars bei den People's Choice Country Awards in Nashville. Auf dem roten Teppich sind sie sich fast über den Weg gelaufen. Kameras von E! News fingen die zwei ein, während sie nur wenige Meter auseinanderstanden. Jason schien nicht zu bemerken, dass Kaitlyn in seiner Nähe war, doch sie warf einen Blick in seine Richtung. Doch die US-Amerikanerin betonte, dass es für sie nicht unangenehm gewesen sei: "Ehrlich gesagt, finde ich es überhaupt nicht seltsam. Vor einem Jahr wäre das vielleicht anders gewesen, aber mittlerweile möchte ich einfach, dass jeder glücklich ist."

Zwischen der 39-Jährigen und ihrem Verflossenen fließt offenbar kein böses Blut. "Ich bin an einem guten Punkt in meinem Leben. Ich habe gewunken. Alles ist gut", betont sie im Interview und fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass andere Leute mehr daraus machen als ich. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir im selben Raum sind." Kaitlyn erschien strahlend in einem zweiteiligen, transparenten grauen Ensemble, besetzt mit spiegelnden Quadraten, und posierte lächelnd für die Fotografen. Jason wählte ein lässiges Outfit mit schwarzen Jeans und einem burgunderfarbenen Blazer.

Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick begannen ihre Beziehung im Januar 2019, kurz nachdem Kaitlyn ihre vorherige Verlobung mit Shawn Booth (37) beendet hatte. Im Mai 2021 machte Jason ihr einen romantischen Heiratsantrag, den sie gegenüber Entertainment Tonight als "alles, was ich mir hätte wünschen können" beschrieb. Doch im August 2023 gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt. "Nachdem wir die Neuigkeiten zuerst mit Familie und engen Freunden geteilt und uns die Zeit genommen haben, dies selbst richtig zu verarbeiten, müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, dass wir unsere Verlobung beendet haben", schrieben sie auf Instagram. Seit einigen Monaten ist der 35-Jährige nun wieder in einer neuen Beziehung mit Kat Stickler. Kaitlyn bändelte Anfang des Jahres mit Zac Clark an, äußerte sich jedoch nie offiziell zu ihrem Beziehungsstatus.

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe mit ihrem Verlobten Jason Tartick

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

