Ist Jason Tartick über die Trennung von Kaitlyn hinweg?

Er redet Klartext! Jason Tartick und Kaitlyn Bristowe (38) gingen vier Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Die Turteltauben wagten im Mai 2021 sogar den nächsten Schritt und verlobten sich. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im August vergangenen Jahres gaben die einstige US-Bachelorette und ihr Verlobter überraschend ihre Trennung bekannt. Der Unternehmer litt sehr darunter. Nun verrät Jason, wie es ihm mittlerweile mit dem Liebes-Aus von Kaitlyn geht.

In einer Crossover-Folge der Podcasts "Almost Famous" und "The Most Dramatic Podcast Ever" erklärt er, dass er den Trauerprozess jetzt abgeschlossen hat und die Trennung "voll akzeptiert": "Ich fühle mich jeden Tag leichter. Dies ist das Jahr für mich, in dem ich, abgesehen von all der Arbeit, die ich da draußen mache, einfach loslasse und das Leben genieße." Zum ersten Mal seit langem könne Jason tun und lassen, was er möchte – und das genieße er auch in vollen Zügen.

Auch die Zeit in der Beziehung mit Kaitlyn reflektiert er in dem Gespräch und stellt fest, dass er die rosarote Brille aufgehabt hatte: "Es gab Zeiten in dieser Beziehung, in denen ich mich selbst verloren habe und als Folge davon gerät man in eine Wolke, in der man so sehr in der Liebe und der Idee davon gefangen ist, dass man seinen allgemeinen Kompass, die Richtung und den grundlegenden Fokus für das, was richtig ist und was nicht, aus den Augen verliert."

Instagram / jason_tartick Jason Tartick, TV-Persönlichkeit

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe, TV-Persönlichkeit

