Kim Virginia Hartung macht den Test: Ist sie etwa schwanger?

Kim Virginia Hartung (29) will nun endlich Gewissheit haben. Seit einiger Zeit vermutet das Reality-Sternchen, dass es womöglich von seinem neuen Partner Nikola Glumac (29) schwanger sein könnte. Auf Instagram lädt die Beauty nun einen Beitrag hoch, in dem sie den Schwangerschaftstest vor laufender Kamera durchführt. Bevor sie das Ergebnis des Tests präsentiert, gibt Kim ihren Followern ein Update: "Jetziger Stand ist es, dass ich eine Zwischenblutung hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt meine Periode war und ich jetzt sowieso meine Antwort habe oder eben eine Zwischenblutung. Wir machen jetzt einfach sicherheitshalber einen Test."

"Ein Strich bedeutet 'nicht schwanger'", sagt Kim, während sie den Test in die Kamera hält. Doch zu dem bisher nur einen sichtbaren Streifen gesellt sich innerhalb weniger Sekunden ein weiterer hinzu, was bedeutet, dass der Test sehr wohl positiv ist. Während ihr eine Freudenträne übers Gesicht kullert, verkündet Kim ihren Fans: "So Leute, ich warte jetzt auf Nikola und dann erzähle ich ihm alles, ich kann das grad alles nicht glauben."

Dass die Reality-Krawallnudel jetzt wirklich schwanger sein soll, können ihre Follower nicht so recht glauben – und das machen sie in den Kommentaren des Beitrags mehr als deutlich. "Lasst uns erst mal den Besuch beim Frauenarzt abwarten", merkt eine Userin skeptisch an. "Das sind Fruchtbarkeitstest", meint eine andere Followerin in den Kommentaren zu wissen. Einige unterstellen der 29-Jährigen sogar, dass der Test ein Fake wäre und immer positiv anzeigen würde. Unter die kritischen Stimmen mischen sich dennoch freudige Reaktionen wie "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe" und "Du bist echt schwanger, Kim. Wie schön".

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige