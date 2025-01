Verbietet Paulina Tommy Pedroni Kontakt mit Calvin Steiner?

Die Gerüchteküche rund um die aktuelle Staffel Germany Shore und den Cast brodelt. Shore-Member Calvin Steiner widmete sich in seiner Instagram-Story nun den Fragen der Fans – unter anderem beantwortete er auch, warum der Kontakt mit seinem Show-Buddy Tommy Pedroni (29) und dessen Freundin Paulina Ljubas (28) seit Drehschluss eingeschlafen ist. Calvin behauptet: "Paulina erlaubt es nicht." Das lässt Paulina nicht auf sich sitzen. In ihrer eigenen Story schoss die Ex on the Beach-Bekanntheit zurück. "Krass... Ich wusste gar nicht, dass Tommy minderjährig ist und ich seine Mama bin", schrieb sie genervt.

Wem die Fans Glauben schenken wollen, bleibt ihnen wohl selbst überlassen – fest steht nur, dass Paulina, Tommy und Calvin nicht mehr besonders gut aufeinander zu sprechen sind. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Calvin nun die erklärte Erzfeindin des Paares datet: Walentina Doronina (24). Während der Show kam es immer wieder zu wortreichen Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Paulina und Walentina. Paulina und Tommy kritisierten, dass die Blondine während der Show ihrem Verlobten Can Kaplan fremdging und die Verlobung auflöste.

In einem YouTube-Video packte Paulina kürzlich über ihre Show-Kollegin Walentina aus. "Die ist auf der absoluten Blacklist. Ich weiß nicht, ob ihr generell das ganze Ausmaß wisst, was das Sommerhaus alles hatte, aber die wird nie wieder bei RTL gebucht und nie wieder auf Joyn, ProSieben, Sat.1. Nie wieder", behauptete sie in einem umfangreichen Statement. Die einzige Produktionsfirma, die noch mit Walentina zusammenarbeite, sei das Team hinter "Germany Shore", das für den Streaming-Anbieter Paramount+ produziert.

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas an Weihnachten 2024

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

