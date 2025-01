Paulina Ljubas behauptet: Walentina ist auf TV-Blacklist

Laut Paulina Ljubas (28) wird ihre Reality-TV-Kollegin Walentina Doronina (24) künftig nicht mehr so oft auf Bildschirmen zu sehen sein. In ihrer YouTube-Reaktion auf das gemeinsame Format Germany Shore versichert Paulina, dass die Ex on the Beach-Bekanntheit mittlerweile auf einer schwarzen Liste steht. "Die ist auf der absoluten Blacklist", behauptet die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. Aufgrund von Walentinas Verhalten in Das Sommerhaus der Stars 2023 haben angeblich eine große Zahl von Sendern die Zusammenarbeit mit der Influencerin eingestellt: "Ich weiß nicht, ob ihr generell das ganze Ausmaß wisst, was das Sommerhaus alles hatte, aber die wird nie wieder bei RTL gebucht und nie wieder auf Joyn, ProSieben oder Sat.1. Nie wieder." Nur der Sender Paramount, der "Germany Shore" zeigt, soll sie noch nicht abgeschrieben haben.

Walentina selbst scheint von dieser Behauptung nicht viel zu halten. Unter einem Instagram-Beitrag von "instacringe.tv", der das Drama zusammenfasste, meldete sich die 24-Jährige zu Wort. "Was Paulina nicht alles zu wissen weiß", kommentierte sie und fügte ihrer Aussage einen lachenden Emoji bei. Die TV-Persönlichkeit will von einer Art Blacklist gar nichts wissen. Paulinas Unterstellung nimmt sie aber trotzdem ernst. "Das muss die Gute ja auch mal belegen – spätestens beim Anwaltsschreiben", drohte Walentina Paulina mit rechtlichen Konsequenzen.

Beim Sommerhaus wurden Walentina und ihr Ex-Verlobter Can aus der Sendung geworfen, nachdem ein Streit zwischen ihnen und Luigi Birofio (25) eskaliert war. Im Gegensatz zu dem Italiener wurde das ehemalige Paar allerdings nicht handgreiflich – eine Tatsache, die Walentina und Can auch Monate nach ihrem Exit nicht auf sich sitzen lassen wollten. Stattdessen erstatteten sie eine Anzeige gegen einen Produktionsmitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft Münster bestätigte gegenüber Bild, dass "gegen einen Verantwortlichen der Produktionsfirma aufgrund entsprechender Vorwürfe eines Verfahrensbeteiligten ein gesondertes Verfahren eingeleitet worden ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige