Das ist Lilly Beckers größter Stressfaktor im Dschungelcamp

Lilly Becker (48) fristet aktuell ihre Zeit im Dschungelcamp. Das frühere Model setzt sich dort für zwei Wochen ekligen Prüfungen, kippender Stimmung mit den Mitcampern und allerlei Krabbeltieren aus. Mit ihrer forschen Art polarisiert die Ex von Boris Becker (57) auch immer wieder. Aber was stresst sie eigentlich am meisten? Promiflash hat bei Lillys Managerin und Dschungelbegleiterin Birgit Fischer-Höper nachgefragt. "Der größte Stressfaktor wären Ungerechtigkeiten innerhalb des Camps und mit den anderen Stars. Dass sie es überhaupt nicht gut findet, die Dschungelprüfung abzubrechen, haben wir ja schon gesehen", ist Birgit sich sicher. Aspekte wie der Mangel an Nahrung und der Schlafentzug erschweren Lillys Toleranzschwelle noch, ist sie weiter überzeugt.

Tatsächlich echauffierte Lilly sich sehr über Sams ausbleibenden Erfolg in den Prüfungen. Der Realitystar musste bereits in jede Prüfung und die ersten drei brach er ab. Ihre Wut kochte so weit hoch, dass eine eigentlich harmlose Diskussion um die Nachtwache und die Bettenverteilung eskalierte. Mit dem Satz "Shut up" wollte sie ihn zum Schweigen bringen und dem 33-Jährigen platzte der Kragen. "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen", schimpfte er am Lagerfeuer. Die Mutter eines Sohnes blieb aber bei ihrer Meinung: "Es ist respektlos, dass er nichts macht, kein Bungee-Jumping, kein Essen..." Nachdem die beiden aber gemeinsam in einer Prüfung endlich Sterne geholt hatten, war sie dann doch stolz auf ihn.

Lillys gnadenlose Ehrlichkeit kommt bei den Fans allerdings gut an. In der aktuellen Promiflash-Umfrage liegt sie derzeit auf dem zweiten Platz hinter GZSZ-Star Timur Ülker (35). Von zuletzt 1.744 Teilnehmern voteten ganze 360 (20,6 Prozent) für die gebürtige Niederländerin. Damit scheint sie beste Chancen zu haben, zumindest unter die letzten drei zu kommen – vielleicht ja sogar bis zur Dschungelkrone. Auch auf dem Instagram-Account der Sendung finden sich viele Unterstützer. "Ich liebe Lilly für ihre Art. Endlich mal eine, die sich von Sam nicht auf der Nase rumtanzen lässt", lobt ein User. Ein anderer meint: "Lilly, meine Dschungel-Queen! Top-Frau!" Ein dritter ergänzt: "Ich feiere sie so sehr für ihre ehrliche, direkte Art und ihren Akzent."

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker und Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Lilly Becker, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige