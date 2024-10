Im roten Bikini: Vanessa Mai genießt luxuriösen Inselurlaub

Goldener Strand, klares Wasser und jede Menge Palmen: So sieht für Vanessa Mai (32) das Paradies aus. Die Schlagersängerin scheint gerade im Urlaub auf den Malediven zu sein – zumindest schaut es danach auf ihren aktuellen Fotos auf Instagram aus. In einem roten Bikini unternimmt die gebürtige Baden-Württembergerin eine Spritztour auf einem Fahrrad oder posiert elegant am Strand. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene! Außerdem gibt sie ihren Followern auch einen Einblick in das luxuriöse Resort, in dem sie gerade verweilt: Typisch für die Insel wohnt sie in einer Hütte direkt über dem Wasser. Die "Wolke 7"-Interpretin schreibt dazu: "Ein Kuss aus dem Paradies!"

Auch die typischen Schnappschüsse dürfen nicht fehlen: kleine Souvenirs, frischer Salat und eine Hängematte am Strand. Ihre Fans freuen sich über die sommerlichen Urlaubsgrüße. Allerdings scheinen die Malediven an sich nicht so richtig die Aufmerksamkeit ihrer Unterstützer auf sich zu ziehen – sie schwärmen eher: "Das ist mal ein Figürchen!", "Wahnsinn! So eine sexy Figur!" und "Du hast einen krassen Körper!". Andere flirten fast schon zurück und meinen: "Ein Kuss an dich zurück, du Süße!" oder "Bis jetzt kaufe ich keinen Playboy, aber du würdest mich in Versuchung bringen."

Wie sie in ihrer Story auf der Plattform ebenfalls zeigt, ist sie nicht alleine auf der paradiesischen Insel unterwegs: Ihr Ehemann Andreas Ferber (41) ist ebenfalls dabei und durfte seinen Geburtstag dort feiern. Er bekam sogar eine kleine Schokotorte mit bunten Kerzen obendrauf. Der Stiefsohn von Andrea Berg (58) ist jedoch nicht nur Vanessas Ehemann, sondern auch ihr Manager! Die beiden sind schon seit 2013 ein Paar und seit sieben Jahren verheiratet. Dass sie sowohl privat als auch beruflich ein Team sind, funktioniert offenbar richtig gut. Im Interview mit RTL beschrieb die "Meilenweit"-Sängerin ihre Beziehung immerhin mit: "Wir sind auf einer Ebene, dass wir nicht nur Mann und Frau sind oder Ehepartner, sondern wir sind auch Seelenverwandte."

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagerstar

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber, 2022

