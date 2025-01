Dschungel-Sneakpeek: Lilly Becker war schon mal im Gefängnis

Tag acht im Dschungelcamp und die Teilnehmer packen ihre dunkelsten Geheimnisse aus. Ein Sneakpeek auf Instagram verrät nun, dass Lilly Becker (48) bereits einige Zeit hinter Gittern ausharren musste – allerdings nur für wenige Stunden! "Ich war eine Nacht im Gefängnis", plaudert das Model in einer geselligen Runde am Lagerfeuer aus. "Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei", berichtet die 48-Jährige weiter. Aber weshalb musste Lilly überhaupt einsitzen? Sie war mit ihrem Auto in eine Laterne gefahren und hatte damit das Stromnetz einer ganzen Insel lahmgelegt.

Nachdem Lilly den Unfall verursacht hatte, war sie in einem Polizei-Van ins Gefängnis gebracht worden. "Oh, schei*e" und "Nein", lauten die Reaktionen ihrer Mitcamper. Wie die Geschichte weitergeht, zeigt sich heute Abend. Ein Blick in die Kommentarspalte verrät aber schon jetzt, dass die Fans kaum erwarten könne, wie Lillys Laternen-Fauxpas weiterging. "Ich bin gespannt", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer merkt an: "Ich könnte Lilly echt stundenlang zuhören. Sie hat immer die besten Geschichten."

Lilly hat sich nicht nur erfolgreich in die Dschungel-Truppe integriert, sondern konnte bisher auch die Zuschauer von sich überzeugen. Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage geht hervor, dass Boris Beckers (57) Ex von 1.244 Lesern 430 in ihren Bann ziehen konnte. Das sind umgerechnet 34,6 Prozent. Weniger gut schnitt hingegen Jürgen Hingsen (67) ab. Er konnte sich gerade einmal zwölf Stimmen, also umgerechnet 1 Prozent der gesamten Stimmen, sichern.

RTL Maurice Dziwak und Lilly Becker, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

