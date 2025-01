Es wird ernst: Dieser Dschungelcamper muss als erstes gehen

Im Dschungelcamp geht es heute zum ersten Mal wirklich um die Krone – denn heute fliegt der erste Kandidat raus. Aber welchen der zwölf Kandidaten trifft es als Erstes. Als die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) das Camp betreten, ist die Stimmung entsprechend angespannt. Am Ende entscheidet sich alles zwischen Jürgen Hingsen (67) und Jörg Dahlmann (66). Doch die wenigsten Stimmen bekommt am Ende Jürgen und der muss das Camp unverzüglich verlassen. Wirklich enttäuscht ist der ehemalige Zehnkämpfer aber nicht – schon zuvor machte er klar, kein Problem damit zu haben, ins Hotel gehen zu können.

Die Fans hatten vorher anderes vermutet. In der Promiflash-Umfrage zur heutigen Folge stimmte eine klare Mehrheit für Edith Stehfest. Die Ehefrau von Eric Stehfest (35) zerrte in den vergangenen Tagen sehr an den Nerven von Fans und Campern gleichermaßen. Vor allem ihre akribische Sturheit beim Kochen nervte alle Beteiligten zuletzt sehr. Am Donnerstag eskalierte die Situation am Dschungelherd und artete in eine heftige Diskussion aus. Ihre heftige Reaktion schob die Schauspielerin auf ihr ADHS – sehr zum Unverständnis der Zuschauer. "Ediths Verhalten kommt aber nicht nur von der ADHS. Habe auch ADHS und kann mich anderen gegenüber auch vernünftig verhalten", schimpfte nicht nur ein User bei Instagram.

Für viel Unmut sorgte zuletzt auch Sam Dylan (33). Der Realitystar musste bisher jede Prüfung bestreiten – mit mehr oder minder erfolgreichem Ergebnis: Die ersten Challenges brach er aus Angst ab und brachte die Camper zur Weißglut. Auch wenn es danach besser lief, konnten die Zuschauer ihn nicht mehr sehen. Sie forderten sogar eine Regeländerung. "Oh nee, warum immer wieder Sam? Die anderen Camper sollen gefälligst auch mal was tun, die sagen ja immer, die können es eh viel besser", schrieb ein User im Netz. Ein anderer war überzeugt: "Sam wurde doch nun wirklich genug bestraft. Warum gibt es keine Regel, dass, wenn eine Person in der Prüfung ist, diese am nächsten Tag nicht noch mal gewählt werden kann?"

RTL Jürgen Hingsen im Dschungelcamp 2025

RTL Edith Stehfest und Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

