Collien Ulmen-Fernandes ist happy über Mallorca-Auswanderung

Collien Ulmen-Fernandes (41) bereut die Entscheidung keineswegs. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Moderatorin bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Christian Ulmen (47) und ihrer Tochter nach Mallorca auswandern will. Den Entschluss, in ein anderes Land zu ziehen, habe das Paar damals ganz spontan gefällt – und darüber ist der TV-Star noch immer glücklich. Wie Collien jetzt verrät, hat sie in ihrer neuen Heimat Mallorca eine viel bessere Lebensqualität.

"Ich komme ganz anders runter hier", schwärmt die 41-Jährige im Interview mit Gala. Vor allem das schöne Wetter und der hauseigene Pool würden einen großen Unterschied im Alltag machen. "Wenn ich am Beckenrand des Pools meinen Laptop aufklappe, bekommt das Wort 'Homeoffice' eine ganz neue Bedeutung. Das ist eine andere Lebensqualität als in Deutschland zu sitzen und in einen verregneten Garten zu schauen", erklärt Collien. Inzwischen fühle sie sich auf der Insel auch zu Hause.

Das sei zu Beginn jedoch nicht so gewesen. "Ich habe am Anfang Deutschland vermisst", gibt die Schauspielerin offen zu. Doch ganz muss sie auf ihre Heimat nicht verzichten. Aufgrund ihres Berufes ist Collien oft in Deutschland und hat hier sogar noch einen Wohnsitz.

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, August 2023

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Schauspielpreis 2020

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, Juni 2023

Was denkst du über die Entscheidung von Collien Ulmen-Fernandes, nach Mallorca auszuwandern?



