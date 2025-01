Nach Gericht: Rihanna und A$AP sind sichtlich erschöpft

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) wurden am Donnerstagabend bei einem Dinner in Beverly Hills gesichtet – sichtlich erschöpft nach einem anstrengenden Tag im Gerichtssaal. Die Grammy-Gewinnerin zeigte sich in einem schlichten schwarzen Mantel, kombinierte dazu eine weiße, hochgeschlossene Bluse und verzichtete weitgehend auf Make-up. Ihr Look wurde durch dunkle Brillengläser und große Creolen ergänzt. Rocky, der in einem eleganten schwarzen Anzug und einer dunklen Sonnenbrille unterwegs war, erhielt an diesem Tag Unterstützung von Rihanna, mit der er seit vier Jahren eine Beziehung führt. Das Paar wurde von einem Sicherheitsteam begleitet, versuchte jedoch, das mediale Interesse so gering wie möglich zu halten.

Der Rapper, dessen bürgerlicher Name Rakim Mayers ist, steht derzeit in Los Angeles wegen zweier Anklagen wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im November 2021 während eines Streits mit seinem ehemaligen Freund Terell Ephron, auch bekannt als A$AP Relli, mit einer halbautomatischen Waffe geschossen zu haben. Während seiner Aussage sagte Relli aus, Rocky habe die Waffe sowohl auf seinen Magen als auch seinen Kopf gerichtet und angekündigt, ihn zu töten. Die Verteidigung argumentiert hingegen, dass es sich bei der Pistole um eine Requisitenwaffe gehandelt habe, die lediglich Platzpatronen abfeuerte. Trotz angebotener Strafminderung durch ein Schuldeingeständnis verweigerte Rocky den Deal und riskiert nun eine deutlich höhere Strafe von bis zu 24 Jahren Haft.

Abseits der Gerichtsverhandlungen sind Rihanna und A$AP Rocky stolze Eltern zweier Söhne: RZA, zwei Jahre alt, und Riot, 17 Monate. Rihanna, die mit ihrem Unternehmen Fenty Beauty auch als erfolgreiche Unternehmerin gilt, begleitet Rocky derzeit durch den schwierigen Prozess und zeigt sich weiterhin als starke Stütze an seiner Seite. Das Paar meidet normalerweise die Öffentlichkeit, setzt jedoch bei wichtigen Momenten, wie auch bei den laufenden Gerichtsterminen, auf Zusammenhalt. Rihanna selbst hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, wie bedeutend Familie und Loyalität für sie seien – Werte, die auch jetzt offenbar an erster Stelle stehen.

Backgrid A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

