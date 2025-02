Justin Bieber soll von Vorwürfen gegen Diddy angewidert sein

Justin Bieber (30) soll zutiefst schockiert von den schweren Vorwürfen gegen den Rapper P. Diddy (55) sein. Laut der Daily Mail berichteten Quellen aus seinem Umfeld, dass Justin von den Anschuldigungen der sexuellen Ausbeutung und organisierten Kriminalität "angewidert" sei. Der Sänger, der P. Diddy als Teenager kennengelernt hatte, sei durch die Behauptungen gegen den 55-Jährigen "psychisch in einer schwierigen Lage".

Laut den Insidern wurde Justin "geraten, sich so weit wie möglich von dem beschämten Künstler fernzuhalten". Der 30-Jährige soll sich aktuell in einer problematischen mentalen Phase befinden, da er sich zunehmend mit seinem frühen Ruhm im Rampenlicht auseinandersetze. Jüngst hatten Fotos für Aufregung gesorgt, die den Sänger abgemagert und zerstreut in New York zeigten. Auch über mögliche Spannungen in seiner Ehe mit Hailey Bieber (28) wurde nach dem Auftauchen der Bilder erneut diskutiert.

Justin begann seine Karriere im frühen Alter von nur 13 Jahren. Aufgrund seiner eingeschränkten Privatsphäre stand er von diversen Dates bis hin zu eskalierten After-Partys immer wieder im Fokus. In den letzten Jahren schien der Sänger sein Leben jedoch in geordnete Bahnen gelenkt zu haben. In früheren Interviews betonte er, wie wichtig ihm der Rückhalt seiner Frau sei. Wie jetzt durch die Daily Mail bekannt wurde, leidet Justin laut Insidern jedoch darunter, dass er keinen engen Kreis an Vertrauten um sich hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und P. Diddy, 2014 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

MEGA / 7 Justin Bieber, Sänger

Anzeige Anzeige