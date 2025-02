Justin und Hailey Biebers Ehe hat sich stark verändert

Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (28) haben ihre Ehe offenbar grundlegend verändert. Seit sie im Mai 2024 ihre Gelübde erneuert haben, scheint sich ihre Beziehung in eine völlig neue Richtung entwickelt zu haben. Nur wenige Monate nach der Zeremonie gab das Paar bekannt, dass die beiden zum ersten Mal Eltern werden. Im August 2024 kam schließlich ihr gemeinsamer Sohn Jack zur Welt. "Sie haben beide ihre Versprechen gehalten", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. "Ihre Ehe hat sich um 180 Grad gedreht." Zuletzt sorgte ein Missverständnis auf Justins Instagram-Account für Aufsehen, als einige Fans bemerkten, dass er Hailey scheinbar nicht mehr folgte – eine Situation, die er jedoch schnell aufklärte.

Der kurze Irrtum, als Hailey plötzlich nicht mehr auf seiner Abonnentenliste stand, löste wilde Spekulationen aus. Doch Justin klärte die Situation schnell mit Humor auf: "Jemand war auf meinem Account und ist meiner Frau entfolgt", schrieb er in seiner Instagram-Story. "Die S— wird hier langsam verdächtig." Hailey bewies derweil Gelassenheit und postete Fotos, die das Paar zusammen zeigen – darunter ein lustiges Bild, auf dem Justin zu schlafen schien, während er in einem Restaurant saß.

Justin und Hailey, die sich ursprünglich im Jahr 2015 kennenlernten, erlebten in ihrer Beziehung zahlreiche Höhen und Tiefen. Nach einer Trennung fanden sie 2018 wieder zueinander und heirateten nur wenige Monate später standesamtlich in New York, bevor sie 2019 eine große Hochzeit mit Familie und Freunden feierten. Mit der Geburt ihres Sohnes Jack hat sich die Dynamik ihrer Partnerschaft erneut gewandelt. Ein Insider verriet Us Weekly, dass der kleine Jack beide sehr glücklich mache und ihnen ein neues Gefühl der Verbundenheit gegeben habe. Laut dem Vertrauten des Paares sind Justin und Hailey glücklicher denn je und versuchen, ihre neue Rolle als Eltern mit ihrem Leben in Einklang zu bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin Bieber in Haileys Instagram-Story im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Anzeige Anzeige