Neue Fotos zeigen Justin Bieber in bedenklichem Zustand

Justin Bieber (30) wurde am vergangenen Mittwoch in New York City gesehen – ohne seine Frau Hailey Bieber (28), aber mit deutlich eingefallenen Gesichtszügen. Der kanadische Sänger wirkt auf den Fotos, die der Daily Mail vorliegen, müde und angespannt, als er sich in einem auffälligen gelben Kapuzenpullover und pelzigen Schuhen strammen Schrittes durch die Stadt bewegte. Besonders Justins leerer Blick, kombiniert mit hektischem Verhalten und fahrigen Bewegungen, soll Beobachtern aufgefallen sein. So habe er sich zum Beispiel mit grimmiger Miene dramatisch in den Schritt gegriffen, als er eine Straße überquerte. Einige Fans sind sich sicher: Der frisch gebackene Vater, der im Sommer letzten Jahres mit seiner Frau Hailey ihren ersten Sohn Jack Blues willkommen hieß, durchlebt aktuell eine schwierige Phase.

Wie die Daily Mail einen Insider zitiert, belaste Justins Verhalten die Beziehung zunehmend. Freunde von Hailey sollen der jungen Mutter sogar nahegelegt haben, sich von ihrem Mann zu trennen. Hailey hoffe hingegen weiterhin auf eine positive Veränderung, besonders nachdem Justin in den ersten Monaten nach Jacks Geburt sehr unterstützend gewesen sein soll. Auch Justins Entscheidung, Haileys Vater Stephen Baldwin (58) auf Instagram zu entfolgen, löste bei Fans kürzlich Verwunderung aus und verstärkte die Spekulationen über Spannungen mit ihrer Familie.

Das Paar hatte nach der Hochzeit im Jahr 2018 immer wieder mit öffentlichen Spekulationen über ihre Beziehung zu kämpfen. Doch Hailey stellte in Interviews regelmäßig klar, wie glücklich sie sei und erklärte, sie lasse sich von den Gerüchten nicht beeinflussen. "Menschen wollen einfach nicht glauben, dass wir glücklich sind", sagte sie einst gegenüber W Magazine. Justin, der schon in der Vergangenheit unter psychischen Problemen und anderen Belastungen litt, postete zuletzt romantische Schnappschüsse mit Hailey auf Instagram – vermutlich auch, um die Gerüchte über vermeintliche Probleme in ihrer Ehe zu entkräften.

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

Backgrid Hailey und Justin Bieber im Dezember 2022

