Mercedes war bereit, Franz Stärk in ihr Leben zu lassen

Für Golden Bachelor-Kandidatin Mercedes fand die Reise im Halbfinale ein Ende. Rosenkavalier Franz Stärk (73) entschied sich gegen die Berlinerin und stattdessen für ihre Kandidatinnen Lise und Sylvia. Doch damit, dass sie tatsächlich ohne Rose ausgeht, hat die 61-Jährige nicht gerechnet. "Ich war sehr überrascht. Denn bei unseren Dates und besonders bei dem Family-Date habe ich die Signale von Franz anders wahrgenommen", gibt Mercedes Promiflash zu verstehen. Die Enttäuschung war ihr nach Franz' Entscheidung in Folge zehn anzusehen. Vor allem, weil sie absolut bereit war, Franz in ihr Leben zu lassen, wie sie zugibt: "[Ich] kann sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt absolut bereit war, Franz in mein Leben zu lassen, ihn intensiver kennenzulernen, um spüren zu können, ob es überhaupt für eine gemeinsame Zukunft reicht."

Doch der Zug ist nun leider abgefahren. Auch wenn die Suche nach der Liebe für Mercedes letztendlich weniger erfolgreich endete, verbucht sie ihre "Golden Bachelor"-Teilnahme als tolle Erfahrung. "Es war für mich eine Ehre, bei der ersten Staffel 'Golden Bachelor' teilnehmen zu dürfen. Eine Reise, die für mich aufregend und unvergesslich schön war und in Erinnerung bleibt", betont Mercedes dankbar. Wie sie Promiflash weiter verrät, wäre sie sogar nicht abgeneigt, an einer weiteren Dating-Show teilzunehmen. "Denn alles, was man erleben darf, bereichert das eigene Leben und lässt dich neue Seiten an dir selbst entdecken", meint die Kosmetikerin. All das erweitere den Horizont.

Nächste Woche, am 4.2., steht das Finale an. Dann muss Franz die wohl schwerste Entscheidung treffen: Welche Finalistin bekommt seine letzte Rose, mit welcher Ü-60 Single-Dame kann er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen, mit Lise oder doch eher mit Sylvia? Halbfinalistin Mercedes vermutet, dass sich der Pensionär für die Österreicherin entscheiden wird. "So wie ich es wahrgenommen habe, war Franz schon sehr früh von Lises Wesen und ihrer tollen Ausstrahlung fasziniert, also ganz klar die Lise", ist sie sich im Gespräch mit Promiflash sicher.

Anzeige Anzeige

RTL Franz Stärk und Mercedes bei "Golden Bachelor"

Anzeige Anzeige

RTL Lise und Franz Stärk, "Golden Bachelor"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige