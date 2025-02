Romeo Beckham und Kim genossen romantisches Date in London

Eine romantische Nacht in London: Romeo Beckham (22) wurde am Freitagabend mit seiner neuen Freundin, Kim Turnbull, beim Dinner gesichtet. Das Paar genoss den Abend im eleganten Cipriani in Mayfair. Der Sohn von Fußballlegende David Beckham (49) und Designerin Victoria Beckham (50) trug eine lässige Kombination aus übergroßer schwarzer Balenciaga-Jacke, passender Hose und klobigen Boots. Die 24-Jährige präsentierte sich stilvoll in einem schwarzen Blazer und weit geschnittenen Hosen mit Schlitzen, perfekt ergänzt durch Lederstiefel. Begleitet von Kamerablitzen verließen die Turteltauben entspannt das Restaurant und setzten ihren Abend gemeinsam fort.

Es ist eine aufregende Zeit für das frisch verliebte Paar, das erst seit November offiziell zusammen ist. Kim hatte am selben Abend einen Look recycelt, den sie einen Tag zuvor bei der BOSS-Kampagne von David getragen hatte – ein Event, das die ganze Beckham-Familie zusammenbrachte. Anwesend waren unter anderem auch Cruz Beckham (19) und seine Freundin Jackie Apostel sowie die jüngste Tochter Harper Beckham. Kim, die für ihren eleganten Stil und ihre Arbeiten als Model bekannt ist, trug bei dem Event ein Ensemble aus Victorias eigener Kollektion.

Kim Turnbull stammt aus einer angesehenen Künstlerfamilie. Ihr Großvater war der bekannte Künstler William Turnbull, dessen Werke in renommierten Galerien wie der Tate ausgestellt wurden. Auch ihr Vater und Onkel sind musikalisch aktiv und formten die Post-Punk-Band 23 Skidoo. Kim selbst hat sich in der Modewelt einen Namen gemacht und bereits mit Marken wie Fendi, Tommy Hilfiger (73) und Marc Jacobs (61) zusammengearbeitet. Bevor sie Romeo kennenlernte, soll sie Gerüchten zufolge mit Rocco Ritchie (24), dem Sohn von Madonna (66), liiert gewesen sein.

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham an Weihnachten 2024

Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull, Model und DJane

